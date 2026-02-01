Hugo da ánimos al Francelos ante el Loñoá (0-1)

Hugo, autor del gol que significó la victoria del Francelos, lucha ante la marca de Efren, del Loñoá en A Carabina.

El Francelos se aleja un poco más de la zona caliente de la tabla merced a una importante y valiosa victoria por 0-1 en el campo de un Loñoá que ha perdido los tres partidos de la segunda vuelta.

La primera parte estuvo marcada por las imprecisiones y las escasas llegadas a las áreas, un apartado que tuvo a los visitantes más cerca de ponerse por delante. En el amanecer del encuentro, un saque de esquina de Roberto fue rematado de cabeza por Peli y que desvió, con ciertos apuros, el portero Álvaro.

Los anfitriones, que lo intentaron con acciones individuales de Benji y en jugadas a balón parado, como la que ensayó Jaime y que fue peinado por David Ferreiro, terminó perdiéndose sobre el larguero.

Lo poco que dejaba el primer acto fue una acción en la que Roberto, muy combativo y luchador, probó desde larga distancia, pero su disparo lo alcanzó a desviar Álvaro, mandando el esférico al córner, cuando se metía por la base del poste izquierdo.

La decoración cambió por completo durante la segunda parte, en la que el Francelos tenía entre ceja y ceja el gol que tuvo en sus botas Hugo, al recibir un pase de Roberto que acabó despejando el meta local.

La polémica tuvo su aporte al encuentro, en una falta directa ejecutada por Bulicas, superando la estirada de Álvaro y que a continuación el colegiado invalidó por un fuera de juego.

En la siguiente jugada el Loñoá pudo abrir la cuenta por medio de David Fereiro, pero salvó Hugo Pena. Sin embargo, los que no fallarían serían los visitantes en una jugada personal de Roberto que metió el posterior pase atrás, que remató Hugo para establecer el 0-1.

Los dirigidos por David Rivo dispusieron de sus oportunidades, donde el duelo entre David Ferreiro y Hugo Pena salió mejor parado el cancerbero del Francelos, respondiendo a dos disparos del ariete.

El Francelos apostó por la contra y a punto estuvo de marcar otro gol, pero el disparo de Hugo, dándole de rosca al esférico, se perdió muy cerca de la cruceta.

Ambos entrenadores realizaron varias modificaciones para darle más capacidad de reacción a los locales y soporte defensivo en los visitantes.

Siguió empujando el Loñoá, pero una vez más el cancerbero Hugo Pena fue determinante con una gran intervención al tiro de Benji.

En otra de las contras del Francelos, Kevin se fue por velocidad de su marcador y su posterior asistencia la recibió Thyago cuyo posterior remate fue muy centrado y posibilitó a Álvaro controlar sin excesivos problemas.

Los minutos finales fueron una marea de emociones, donde los visitantes, cada vez más replegados, aguantaron con pie firme los intentos de su rival.

La otra polémica se produjo en el área de Francelos, donde la protesta del cuerpo técnico y suplentes del Loñoá era reclamando un penalti sobre David Ferreiro que el árbitro no apreció.

El tiempo de descuento se convirtió en un suplicio para el equipo de Tomás Cibeira y en desesperación para los locales al ver que los minutos se esfumaban y que terminaron por decretar su tercera derrota consecutiva.

El equipo del Ribeiro celebró esta importante victoria que le ayuda a seguir escalando posiciones y de esa manera distanciarse un poco más del descenso. Ayer demostró que tiene jugadores con experiencia y un puñado de jóvenes que se muestran atrevidos e ilusionados.