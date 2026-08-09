Imparable Zhiyenbayeva que conquista el Torneo Internacional de tenis Cidade de Ourense (7-6, 3-6 y 6-1)

El Torneo Internacional Cidade de Ourense de tenis femenino cerró su sexta edición con la kazaja Sonja Zhiyenbayeva inscribiendo su nombre en el palmarés tras derrotar en una muy buena final a la búlgara Isabella Shinikova (7-6, 3-6 y 6-1). Casi dos horas de competición en un Club Santo Domingo que disfrutó durante toda la semana de tenis de mucho nivel y que repartía 60.000 dólares en premios y 75 puntos para la ganadora en el ránking WTA.

Zhiyenbayeva redondeó un torneo impecable, al que accedió tras tener que superar dos partidos en las rondas previas y en el que se impuso en un duelo de estilos y de personalidad ante la veterana y vehemente Shinikova.

La igualdad fue máxima en el primer set. Los cinco primeros juegos se gastaron con solo una bola de break concedida y con las dos finalistas conservando sus servicios. En el sexto, Zhiyenbayeva desaprovechó dos bolas de ruptura, pero en la tercera no perdonó y se colocó con un 4-2 que la acercaba al primer set. Más todavía cuando solventó en blanco su servicio y se puso con un 5-2 que parecía definitivo.

Shinikova no bajó los brazos y recortó distancias con su servicio para después romper el de su rival en un noveno juego interminable (5-4). Completó la remontada al saque y en los dos últimos juegos ninguna dio opción (6-6). Un primer set muy igualado que se decidió en un tie break sin historia. Zhiyenbayeva empezó sacando, logró el minibreak en su primer resto y firmó seis de los siete puntos para acabar resolviendo por la vía rápida y llevándose el primer punto de la final (7-2).

Como ocurrió durante el primer set, Shinikova sacó su mejor versión cuando se vio por detrás en el marcador. La tenista búlgara se mantuvo por delante hasta el quinto juego porque había empezado sacando (3-2) y en el sexto firmó un break que marcaría la diferencia. Sin más rupturas, el partido se encaminó al tercer set (3-6).

La directora del torneo, Elsa Corral, con las finalistas. | José Paz

Tercer set

Cuando más igualado e imprevisible estaba el partido llegaron los juegos más desequilibrados. Shinikova perdió la concentración y Zhiyenbayeva no dio opción. La kazaja ganó sus dos primeros servicios con solvencia y rompió el saque de su rival en las dos primeras bolas de break de las que dispuso. Primero para poner un 2-0 importante y después un 4-0 definitivo. La ganadora del torneo no falló tampoco en el quinto juego, Shinikova sacó adelante uno para no acabar el torneo en blanco y en el séptimo y definitivo Zhiyenbayeva alzó los brazos para celebrar la victoria, llevarse los 75 puntos del ránking y los más de 8.200 euros de premio para la campeona.

Corral, directora del Torneo Internacional Cidade de Ourense: “Fue un torneo muy interesante e imprevisible”

La carballiñesa Elsa Corral es la directora de un “torneo que creo salió muy bien, pero en nivel igual el año pasado tuvimos un poco más, aunque eso igual hizo que esta edición fuese más interesante, no se sabía nunca quién podía ganar”. Y añadía: “Dar las gracias a todas las instituciones, porque todas nos apoyas, y a los patrocinadores”.