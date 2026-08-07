Título de dobles para las hermanas Jorge en el Cidade de Ourense sin necesidad de final

El Torneo Cidade de Ourense de tenis femenino vivió una de sus jornadas más convulsas en sus seis años de historia. El motivo, las inoportunas lesiones de la primera favorita y de la número 3 del torneo que se está disputando en el Club Santo Domingo, lo que motivó que de los cinco partidos previstos en el orden de juego en el sexto día del evento solo se hayan podido completar dos.

La final del cuadro de dobles ni siquiera llegó a comenzar, puesto que la británica Alicia Dudeney se lesionó en el último partido de la mañana, el de cuartos de final del cuadro individual que le estaba midiendo a la kazaja Sonja Zhiyenbayeva. Dudeney arrastró molestias físicas y aunque completó el primer set, que terminó perdiendo por 7-5, terminó retirándose, lo que provocó que tampoco pudiera disputar en la sesión vespertina la final que junto a su compatriota Freya Christie les debía medir a las hermanas portuguesas Matilde y Fernanda Jorge, que se hicieron con el título en el Cidade de Ourense sin necesidad de disputar la final.

Las hermanas Jorge llegaban al torneo como las terceras favoritas en el cuadro de dobles. En primera ronda, las portuguesas lograron una victoria muy cómoda por 6-2 y 6-1 ante la española Eva Álvarez Sande y la australiana Elyse Tse. En la ronda de cuartos de final necesitaron trabajarse más el triunfo, un doble 6-4, frente a la bielorrusa Daria Khomutsianskaya y la china Ren Yufei. Más sencillo fue el duelo de las semifinales, en el que superaron por 6-3 y 6-1 a la pareja formada por la rusa Valeria Savinykh y la india Madhurima Sawant.

Menos suerte tuvieron en el cuadro individual. Matilde Jorge, que llegaba como la séptima favorita, cedió en primera ronda por 6-1 y 7-6(4) ante la alemana Mina Hodzic. Una ronda más avanzó Francisca Jorge, cuarta favorita, que después de superar en dieciseisavos de final a la china Li Zongyu (6-1, 6-4) cayó en octavos frente a la rusa Kira Pavlova por 7-6(4) y 6-2.

Cuadro individual

Por la mañana se disputaban los duelos de cuartos de final del cuadro individual. Además del ya reseñado abandono de la británica Dudeney al finalizar la primera manga ante la kazaja Zhiyenbayeva, que se planta en la semifinal llegando desde la “qualifying”, hubo otro duelo que no llegó a completarse. Fue el que medía a la máxima favorita, la belga Greet Minnen con la búlgara Isabella Shinikova. La número 1 en Ourense comenzó con solvencia, alzándose con el triunfo en el primer set por 6-3. El segundo parcial se decidió en favor de Shinikova en un tie break en el que la búlgara siempre llevó la iniciativa (7-3). En el tercer set, ya con serios problemas de Minnen, la belga se retiró cuando iba cayendo por 3-0.

Isabella Shinikova luchará hoy por un puesto en la final ante la neerlandesa Britt Du Pree, que ganó de forma muy solvente su compromiso de cuartos de final ante la moscovita Kira Pavlova por 6-2, 6-3.

La otra semifinal será la que enfrente a la kazaja Zhiyenbayeva contra la japonesa Rina Saigo. La nipona, que había apeado de forma muy ajustada a la gallega Celia Cerviño en la anterior ronda, la de octavos de final, se impuso ayer con mucha solvencia a la bielorrusa Daria Khomutsianskaya por 6-4, 6-2.

La pista 6 es la elegida para albergar esta mañana los partidos de la sorpresiva ronda de semifinales, ya que no se ha clasificado ninguna de las cabezas de serie. Las encargadas de abrir la penúltima jornada de competición son la búlgara Isabella Shinikova y la neerlandesa Britt Du Pree, un encuentro que da comienzo a las 10:30 horas. A su finalización, nunca antes de las 11:30 horas, turno para la segunda semifinal, que tiene como protagonistas a la Kazaja Sonja Zhiyenbayeva y la japonesa Rina Saigo.

Última jornada

Después ya solo quedará una jornada de competición en el Cidade de Ourense, la de mañana, que vivirá la disputa de la final individual. La pasada edición el título lo logró la rusa Polina Iatcenko, que venció en la final a la estadounidense Carol Young Suh Lee.