Se impuso el oficio del Sporting Carballiño ante el Antela B (0-3)

El Sporting Carballiño se impuso claramente al Antela B por 0-3, aunque los últimos dos goles llegaron en el descuento. De esta manera reafirma su puesto para jugar el play off y quedando a un punto del segundo clasificado.

Los visitantes quisieron resolver la papeleta muy pronto y su primer aviso fue un cabezazo de Israel que estrelló en el larguero, pero más tarde llegó el 0-1. Pase de Damián sobre la incorporación de Canexón por la banda derecha y cuyo medido centro encontró la cabeza de Israel que resolvió libre de marcas.

El filial se mostró muy perdido y con escasa reacción, mientras su rival insistía con la presencia de Israel que llegó a plantarse en el área y cuando se aprestaba a rematar, llegó el oportuno cierre de Javi Pérez.

Poco a poco fue corrigiendo sus fallos el conjunto anfitrión y llegando a tener una buena ocasión para empatar en una falta lateral de Xurxo que casi sorprende a Artai, rosando el larguero.

La última situación de peligro fue del sportinguista Damián con un tiro raso que salvó Diego Ludo.

En la segunda parte, salió más enchufado el filial antelano, que en la recta final pudo igualar mediante un tiro de Joni que desvió Artai al córner y la siguiente fue con un potente disparo de Penabad que salvó otra vez Artai cuando el balón se colaba por la escuadra. Pero en dos fallos el Sporting sentenció el encuentro. Champi conectó bajo palos una asistencia de Quique Souto para poner el 0-2 y el definitivo 0-3 fue obra de Quique Robles al canalizar un mal saque de Diego Lulo. El colista dio la cara, pero el oficio de su rival terminó marcando la diferencia.