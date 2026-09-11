Un inicio de temporada de la UD Ourense con mucha sustancia

La Primera Federación no espera por nadie. Lo sabía la UD Ourense antes de comenzar su histórica temporada y lo corroboró en las dos primeras jornadas disputadas. Los rojillos tienen el casillero a cero tras un par de duelos desiguales y se conjuran para empezar a sumar, una vez pagada la novatada. Todo en un contexto habitual en la categoría de bronce, acostumbrada a sorpresas iniciales, encuentros que se deciden por detalles y “plantillones” antes de empezar que se convierten en humanos cuando el balón empieza a rodar.

La parte alta llama la atención. Sin hacer mucho ruido, Real Unión, Pontevedra y UD Logroñés son los únicos que cuentan sus partidos por victorias. Los vascos, a base de goles. En una Liga donde encontrar un “9” es un dolor de muelas, suman ocho tantos. Cantidad y variedad superar al Coria y al Unionistas. A su lado, un Pontevedra rodeado de ruido por los problemas en su estadio, con un exilio a Portonovo incluido. Todo eso no impidió que los de Rubén Domínguez tumbasen al Avilés y al Arenas. Y cierra el tridente de líderes la UD Logroñés, un recién ascendido que ha puesto dinero sobre la mesa y que se impuso al Extremadura y al Zamora para disparar su ilusión en tierras riojanas.

Sin alegrías

Por abajo, además de la UD Ourense, el Avilés y el Unionistas tampoco saben lo que es sumar. Muy pronto para que salten las alarmas, aunque el caso del cuadro asturiano es llamativo. Fuerte inversión en renovar piezas clave y en fichar nombres con pedigrí que no empezó a carburar de la mano del gallego Yago Iglesias. Los salmatinos, de bases populares como el club ourensano, sabe que cada año debe reciclarse al tener problemas para llegar a las cifras de sueldo de los jugadores que revaloriza.

Sobre los “gallitos”, un poco de todo. Los descendidos Cultural Leonesa y Mirandés han empezado a fuego lento, aunque les ha servido para sumar cuatro y tres puntos respectivamente. Sufrieron los leoneses que, pese a toda la artillería que tienen, solo han sido de capaces de marcar un gol. Los burgaleses entraron en la categoría cayendo en Cáceres sin anestesia y luego remontaron el vuelo precisamente ante la UD Ourense.

Del resto de gallegos, el Lugo, dirigido por Borja Fernández, ha comenzado de forma positiva con cuatro puntos. Más solidez que brillantez en un grupo con muchas caras nuevas y no exento de líos veraniegos, como la situación contractual de Balboa o la huelga de buses caídos de Reniero, que se saldó con su despido. Y un punto suman los norteños de Racing Club Ferrol y Fabril Deportivo. Los ferrolanos con más dudas que certezas y un “rún rún” inicial basado en sus dos últimas decepcionantes campañas. Los herculinos, también recién ascendidos, buscando las mejores opciones en una plantilla tan joven como larga.

Dos jornadas que han dado para mucho, aunque nada definitivo. La primeras tendencias comienzan a asomar. A los que les va mal, tratarán de cambiarlas. Los que han arrancado con la sonrisa en el rostro, querrán hacer valer aquello de lo que bien empieza, bien acaba. La Primera Federación de toda la vida comienza a pasar facturas aunque continúe siendo verano.