Manu Vizoso, portero de la UD Ourense: “Cada jornada vamos a ir a más”

La UD Ourense regresó de vacio del segundo partido en Primera Federación, luego de perder en Miranda de Ebro por dos goles a cero. Es la segunda derrota del equipo rojillo, que se está examinando con la realidad de una categoría de un nivel muy exigente. Queda un mundo por delante y cada partido es una enseñanza para mejorar y adaptarse lo más rápido posible a la categoría. El sábado, desde las siete menos cuarto, una nueva oportunidad, esta vez ante la UD Logroñés.

Ante el Mirandés, uno de los jugadores destacados fue el guardameta Manuel Vizoso Rodas, que tras perderse los partidos de promoción de ascenso la pasada temporada por culpa de una fractura en el pómulo izquierdo, ha vuelto con las mismas prestaciones que ya ofreció la liga pasada. El meta rojillo analiza las dos primeras jornadas de su equipo: “Creo que no estamos mal, pero al final la adaptación a la categoría influye mucho. Los equipos tienen unas características de juego y tenemos que adaptarnos lo más rápido posible. Somos muchos jugadores de Segunda Federación y, salvo cuatro o cinco, sin experiencia en esta categoría. El año pasado también nos costó arrancar y poco a poco fuimos mejorando y acabamos consiguiendo un ascenso casi impensable”.

Reconoce Manu Vizoso que el cambio con respecto a la temporada pasada es muy grande: “Es mucho salto, sobre todo en el aspecto físico. Los rivales aprietan muy alto y no tienen ese bajón físico que tenían el año pasado en los tramos finales de los partidos. Los jugadores son muy físicos y a mayores los que entran desde el banquillo también tienen mucho nivel. En pretemporada no pudimos jugar con ningún rival de nuestra categoría para poder ver el nivel que teníamos”.

Volviendo al aspecto personal, el meta de Cangas reconoce que, “la pasada temporada viví la otra cara del fútbol. Me quedó la espinita clavada de no poder participar en los play off, pero ya pasó. He vuelto con muchas ganas y aunque sé que va a ser un año de mucho aprendizaje, espero que también sea bonito”.

Y cuenta que los dos partidos ya los ha vuelto a ver varias veces: “Soy mucho de volver a ver repetidos los partidos en casa y tengo que reconocer que me ha parecido que hemos estado mejor que lo viví sobre el campo. Ante la Ponfe estuvimos muy sólidos y en Miranda, pese a ir 2-0, no le perdimos la cara al partido ni nos dejamos ir”.

También se habló de que, vista la primera media hora ante el Mirandés igual tocaba plantearse la forma de jugar: “Está claro que no vamos a renunciar a nuestro estilo, pero sí que habrá que ir ajustando cosas y adaptarnos cuanto antes a la categoría. También es importante tener un plan B, que es algo en lo que estamos trabajando, pero el pasado sábado nos faltaba un nueve que fuera referencia y que nos podía sacar de esos aprietos, porque Rufo y Sergi estaban lesionados. Tengo claro que cada jornada que pase vamos a ser un equipo más reconocible porque somos un grupo que tiene personalidad suficiente para no tenerle miedo a nadie”.

La temporada de +Fútbol, en marcha

Bruno Gómez, Jorge Cuesta, Dani Prado, Varo y Marc Vidal.

Telemiño emitió este lunes, en directo, el primer programa de la temporada de +Fútbol. El capitán de la UD Ourense, Varo, fue uno de los invitados y junto a él estuvieron los técnicos Jorge Cuesta (Ourense CF), Marc Vidal (CD Arenteiro), Bruno Gómez (Antela FC) y Dani Prado (Auriense). Cada lunes, a las 21:00 horas, llegará el análisis del fútbol provincial desde la Primera RFEF a la Preferente Futgal.