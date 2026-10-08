Israel Trigás, tres goles y pichichi: "No es una obsesión, ni un reto, pero si es algo bonito por lo que competir"

El Sporting Carballiño firmó su segundo triunfo de la temporada gracias a la inspirada tarde de Israel Trigás Pérez (29-10-2003), autor de un hat trick, el primero de su carrera, aunque el año pasado ante el Melias anotó un póker. “Después de la dinámica que traíamos esta victoria era bastante importante, sobre todo nos da un plus de confianza de cara a los siguientes partidos”, dice el goleador.

El delantero achacaba las razones de este irregular inicio de liga a que fue un poco de mala suerte: “Igual veníamos con expectativas muy altas por lo de la pasada campaña y nos queríamos exigir para repetir lo mismo, pero además durante la pretemporada tuvimos muchas lesiones, casi no teníamos delanteros y luego Anderson, uno de nuestros fichajes, se lesionó. Ahora estamos recuperando a todos los efectivos para seguir hacia arriba”.

El máximo artillero del equipo afronta su segunda temporada en el club. Se inició en los juveniles del Arenteiro, luego permaneció dos años en el Arenteiro Promesas, filial del primer equipo, y de ahí al Cented: “Me marché porque estaba estudiando en Pontevedra y, como me era complicado venir siempre a entrenar, decidí ir para el Sporting y estoy muy contento.”

En cuanto a los refuerzos que llegaron, Israel reconoce que le han dado un plus al equipo: “No fueron muchos, porque lo principal ha sido mantener el bloque del año pasado, pero tanto Anderson, como Obenza y Dani Fariñas están sumando bastante”.

Transcurridas las primeras cinco jornadas, el ariete carballiñés está notando que se encuentra bastante apretada: “Se ve que Córgomo y Celanova, que empataron este fin de semana, son los que quizás van a estar arriba y después creo que hay una pelea entre unos cuantos equipos en los que queremos estar obviamente nosotros, donde también querrán meterse Nogueira, Polígono, Velle, Monterrei y hasta el Rayo 21”.

A la hora de hacer una radiografía sobre sus virtudes, Israel sostuvo que antes jugaba más atrasado de medio centro: “Mi mejor cualidad era la llegada en segunda línea, pero siempre ligado al gol. Ahora que estoy jugando más arriba ser una referencia en ataque, bajar balones y, sobre todo, tengo mucha presencia en el área”.

Con sus seis goles convertidos es el nuevo el pichichi: “Es algo que a uno siempre le gusta y lo motiva, pero no es una obsesión, ni un reto, pero si es algo bonito por lo que competir”. El año pasado fue el cuarto anotador de la categoría, con 20 tantos.