El Celanova sigue adelante ante el Sporting Carballiño (2-0)

El Celanova sigue adelante en la Copa Diputación luego de superar en San Rosendo por 2-0 al Sporting Carballiño.

Los anfitriones salieron claramente decididos a ir por la victoria y prueba de ello en el primer minuto un centro de Esteban lo remató Jorginho desviado y de seguido, a la salida de un córner ejecutado por Xaco, fue conectado de cabeza por Miguel Mociño, pero el esférico se perdió pegado al poste izquierdo.

Luego de estos dos avisos, los carballiñeses tuvieron su ocasión más clara en las botas de Damián, pero su disparo fue controlado sin problemas por Cristian.

El Celanova intentaba gestionar el balón con las apariciones por banda de Mauro Dorado y el ímpetu y las ganas de Jorginho, aunque su oponente lo intentó con Ibai y Obenza, aunque no terminaban de cuajar ofensivamente.

Una vez más los locales pudieron abrir el marcador, pero la llegada de Mauro Dorado terminó salvándola Artai que mandó el balón al córner.

En la recta final del primer acto, Alberto Blanco buscó sorprender con un buen remate que se marchó pegadito al palo izquierdo.

El arranque del segundo tiempo tuvo las mismas características, pero en esta ocasión el Celanova lograría ponerse por delante. El aviso previo fue un tiro de Jorginho, que salvó milagrosamente Artai, pero tres minutos más tarde, en una jugada a balón parado, el cancerbero carballiñés no estuvo acertado en la salida, quedando el ésferico en el área pequeña donde Manu, disfrazado de ariete, puso el 1-0.

Las entradas de Brais Outeiriño y Javi Gallego dinamizaron el juego de los celanovenses ante un rival que se vio sorprendido. Pudo llegar el segundo, pero Jorginho remató alto.

Poco a poco fue despertando el equipo de Aitor Neira y prueba de ello fue un disparo de Obenza que atrapó con mucha solvencia Cristian. Aunque el partido fue un ida y vuelta casi constante, el Celanova comenzó a malgastar sus oportunidades para sentenciar. Mauro Mociño, en su primer contacto con la pelota y con sola la oposición de Gorka, que había sustituido, por lesión, a Artai terminó disparando muy alto.

El equipo de Ángel Mociño apostó al contragolpe con un Brais Outeiriño dinámico y punzante que puso a prueba los reflejos del meta visitante. Los carballiñeses siguieron apretando en busca del empate que llevaría la eliminatoria a la definición desde el punto de penalti.

Los últimos minutos fueron tensos, electrizantes y llenos de suspense, al punto tal que pudo llegar la igualdad. Obenza, de buen trabajo, como así también el debutante Anderson, pudo marcar, pero Miguel Mociño salvó bajó palos una acád segura de su portería. De seguido el propio atacante carballiñés metió un formidable cabezazo que encontró los reflejos de Cristian.

Brais Outeiriño

En pleno asedio visitante, nació el 2-0. Gran asistencia de Mauro Mociño que dejó a Brais Outeiriño mano a mano con Gorka y con una frialdad de cirujano, definió pr encima del portero y de esa manera sentenciar una eliminatoria complicada, ante un oponente que dejó hasta la última gota de sudor, más allá de volver a casa con las manos vacías, pero ya centrándose en el inicio de liga.