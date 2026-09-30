Iván Muñoz, defensa del Ourense CF: “Cada semana vamos a ir a más”

El Ourense CF logró una importante victoria en el campo de Urritxe, ante el Amorebieta, por 0-1. Un tanto del delantero Markitos sirvió para que los de Jorge Cuesta volvieran a ganar y se mantienen en los puestos de promoción de ascenso, firmando un incio de liga mucho mejor de lo esperado por todos.

Uno de los jugadores que está siendo fundamental es el defensa natural de Murcia, Iván Muñoz, que para los aficionados ourensanos es conocido porque estuvo año y medio en el Arenteiro, aunque sin mucha suerte por culpa de las lesiones. Ahora, en el Ourense CF intenta volver a ser el de antes: “En Carballiño tuve mala suerte, rompí el cruzado y los dos meniscos un sábado por la mañana en el último entrenamiento antes de viajar a Amorebieta, curiosamente, dónde ganamos este domingo. Y al mes y medio tuve que volver a operarme por culpa de una bacteria. Fue una recuperación lenta y dura, de mucho trabajo y mucha soledad, pero por suerte todo salió bien y estoy totalmente recuperado. Es la otra cara del fútbol, pero también sirve de aprendizaje”.

Tras recuperarse y estar año y medio en Espiñedo, en enero del año pasado se fue al Estepona: “No me querían hacer ficha y yo necesitaba jugar y surgió lo del Estepona, con Julen Guerrero, que me conocía porque fue mi seleccionador en la sub-16, 17 y 18”. Y una carrera que prometía mucho amenazó con irse al garete para el bueno de Iván Muñoz: “Estaba en el filial del Valencia, entrenaba con ellos a veces, jugué amistosos. Y en la selección éramos una buena quinta. Estaba Pedri, Mario Soriano, Ibaix Moriba, Rober Navarro, Valera y muchos otros. Cuando iban a empezar las convocatorias de la sub-19 llegó el covid y se paró todo. No lo quiero poner como excusa y creo que faltó algo de todo. Suerte, estar en el momento en el sitio justo y también, luego de darle muchas vueltas en las canteras hay muchos jugadores y, aunque parece que llegan muchos, cuando estás dentro ves la cantidad de jugadores que se quedan por el camino”.

Ahora intenta ser el de antes en el Ourense CF: “Jorge Cuesta me conocía muy bien porque me entrenó tres meses en el Arenteiro y cuando me llamó no lo dudé”. Reconoce estar feliz: “Estoy teniendo continuidad, minutos y el equipo responde, poco más se puede pedir”. Y a soñar: “El equipo compite muy bien, salimos todos los partidos a ganar y cada semana se ve que vamos a más. Cierto que somos todos nuevos y que poco a poco nos vamos acoplando y entendiéndonos mejor, pero a veces parece que llevamos mucho tiempo juntos”. Termina: “Igual estamos por encima de las expectativas, pero creo que podemos hacer algo grande”.