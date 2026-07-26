Javi Labrada, central de la UD Ourense: “Va a ser un año bonito”

Pese a su juventud, Javier Labrada (Vigo, 2003) se ha convertido en uno de los veteranos dentro del vestuario de la Unión Deportiva Ourense. El defensa olívico cumple su quinta temporada en O Couto, a donde recaló tras formarse en la cantera del Celta, y después de la retirada de Pol Bueso ha pasado a ser cuarto capitán del equipo unionista.

“La UD Ourense me acogió cuando no tenía nada, han pasado cuatro años y aquí me he hecho un hombre. Nunca es fácil dejar tu ciudad y tu gente, pero tanto con la ciudad como con el club estoy encantado. Deportivamente, he tenido continuidad y creo que yo también he respondido con mi nivel. Esta temporada paso a ser el cuarto capitán y para mí es un honor tener la posibilidad de poder llevar el brazalete. Toca dar un paso adelante, en estos años siempre se ha tenido en cuenta mi opinión en el vestuario y estoy al servicio de lo que quiera el equipo”, apunta el zaguero Labrada.

Este verano fue movido en las oficinas de O Couto y el vigués fue uno de los jugadores que tuvo ofertas para salir, aunque reconoce que “desde el primer momento quería quedarme en la UD Ourense. Esta es mi quinta temporada aquí tras comenzar en Tercera y la verdad es que tenía ganar de continuar en este proyecto y jugar en Primera Federación, ya que creo que es un premio para todos después de tanto trabajo realizado”.

Novedades

Una de las novedades en el equipo ourensanista está en el banquillo, Labrada lo afronta con naturalidad y entiende que “cuando hay un cambio de entrenador también lo hay de ideas, pero lo vital es mantener el vestuario unido que teníamos la temporada pasada. Creo que Borja (Fernández) hizo una función muy buena y Juan (Carballo), por lo que nos comentó, va a seguir en esa línea. En el aspecto táctico, es cierto que por el momento no hemos tenido mucho tiempo para trabajar nuevas cosas y demás, pero entiendo que Juan, con sus ideas, cambiará un poco la foto del sistema en lo relativo a aspectos defensivos y ofensivos, los cuales iremos trabajando en los próximos días. Lo que está claro es que hemos ido a muerte con Borja a lo largo de estos años y a partir de ahora vamos a ir a muerte con Juan”.

Por el momento, los rojillos solo llevan cinco sesiones, pero “las sensaciones son muy buenas, tanto a nivel individual como colectivo. La gente vino muy bien preparada y con muchas ganas. Aparte, el nuevo cuerpo técnico nos dejó claras muchas cosas desde el principio y eso es muy positivo. Sabemos que este es un periodo para ponerse a tono de cara al inicio de liga a finales de agosto”.

Aunque esta será la primera temporada de la UD Ourense en Primera Federación, Labrada apunta que “va a ser un año bonito, ya que vamos a jugar en una categoría preciosa y contra equipos históricos. Es una oportunidad que hay que aprovechar y tenemos muchas ganas de comenzar la liga”.