La recién ascendida UD Ourense pone a punto a equipo y jugadores

La plantilla y el cuerpo técnico de la Unión Deportiva Ourense, antes de comenzar el primer entrenamiento del curso en el campo de Albán (Coles).

Cincuenta días después de lograr el histórico ascenso a Primera Federación, la UD Ourense inició en Albán (Coles) la pretemporada con muchas novedades. La primera de ellas se encuentra en el banquillo, ya que Juan Carballo ascendió a primer entrenador. Junto a él está de segundo, Pol Bueso, que colgó las botas; mientras que Adrián Padrón llega desde el Barco para ser el tercer entrenador.

El nuevo preparador físico es Efrén Míguez, que procede del Gran Peña; y Juanjo Cancela pasa a ser el fisioterapeuta. Continúan del curso anterior, David Sotelo, como entrenador de porteros; y los utilleros Paco Muñoz y Felipe Canal.

En cuanto a la plantilla, 11 son los futbolistas que continúan de la temporada anterior. Los porteros, Manu Vizoso y Bruno Rielo; los defensas, Varo, Samu Pardo, Labrada, Lucas Puime y Noel Cabanas; los centrocampistas, Champi y Roi Currás; y los lesionados de larga duración, Viti y Jaichenco.

Además, varios jugadores del equipo juvenil y del filial Barbadás estarán haciendo la pretemporada, entre ellos, Íker Pérez, quien tras jugar en el Montañeros de División de Honor juvenil, regresa al club rojillo para estar en dinámica de primer equipo, aunque con posibilidad de poder jugar en el filial.

Varios fichajes

Por el momento, la UD Ourense se ha hecho con los servicios de Tejón (Vetusta), David Ferreiro y Bastida (Arenteiro); Gandarillas (Coruxo), Julio Cabrera (Sanluqueño), Curro Rivelott (Xerez) y Xabi Domínguez (Recreativo), que ayer firmó por una temporada.

Juan Carballo, entrenador de los unionistas, tiene claro que “lo ideal para mí es tener una plantilla de 19 jugadores de campo y dos porteros. Creo que es un número que te puede transmitir la garantía de poder competir. Ahora mismo estamos en 15 más dos, con la situación también de Íker, por lo que como mínimo nos harían falta tres jugadores más”.

En cuanto a la primera toma de contacto con la plantilla, reconoce que “los he visto a todos muy bien, la predisposición ha sido muy buena, con ganas de demostrar desde el primer momento y creo que lo difícil es mantenerlo, pero es también nuestro trabajo. Hoy (por ayer) el objetivo era transmitirles lo importante que es para mí el día a día. Venimos un poco de una línea en la cual lo que pasaba el domingo era lo que condicionaba, en gran medida, quien jugaba y quien no jugaba el próximo partido, y ahora eso va a cambiar. Creo que es importante la meritocracia de lo que pasa durante la semana y considero que los jugadores fueron capaces de entenderlo”.

Después de más de dos temporadas como segundo entrenador, Carballo asume el rol de ser la cabeza visible del cuerpo técnico: “Ya estaba acostumbrado a dirigir muchas tareas, por lo que la dirección de campo con el jugador es prácticamente la misma. No hay mucha diferencia entre dirigir dos como entre dirigir tres. Lo más diferente es esa comunicación previa a la sesión de entrenamiento, presentando un poco la situación actual de plantilla y de club, y lo que queremos ser como equipo, futbolísticamente hablando”.

Además, apunta que “mi ilusión era esto, siempre me sentí entrenador, aunque tuve que aceptar mi rol de segundo, que también lo disfruté. Sé que ahora tengo un puesto que conlleva una responsabilidad, pero era lo que buscaba y ahora también quiero disfrutar de esto”.

Tras ejercitarse ayer, los rojillos tienen previstas unas semanas cargadas de entrenamientos y partidos para llegar en las mejores condiciones posibles al estreno liguero del 30 de agosto en el estadio de O Couto.

PLANTILLA Porteros: Manu Vizoso y Bruno Rielo. Defensas: Varo, Samu Pardo, Irazu, Labrada, Lucas Puime, Noel Cabanas y Julio Cabrera. Centrocampistas: Curro Rivelott, Viti, Tejón, Champi, Bastida y Roi Currás. Delanteros: David Ferreiro, Gandarillas, Jaichenco, Xabi Domínguez e Íker Pérez.

Xabi Domínguez se une a los unionistas

El carballiñés Xabi Domínguez.

El habilidoso extremo Xabi Domínguez (O Carballiño, 2002), que presenció en Coles el primer entrenamiento unionista, se comprometió con los de Juan Carballo por una temporada. Domínguez llega desde el Recreativo tras haber destacado en la cantera del Lugo (debutó con el primer equipo) y haber jugado en la base del Celta y del Pabellón.