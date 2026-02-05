¿Sabe usted que Javi Rey ya ha ganado al Al-Duhail?

¿Sabe usted que los entrenadores ourensanos no tienen problema en hacer las maletas y seguir creciendo? ¿Que Javi Rey no ha tardado ni una semana en encontrar destino tras salir del Cartagena? ¿Que ya está en Catar como ayudante del también gallego Rubén Albés? ¿Que de ahora en adelante habrá que estar atentos a lo que haga el UMM Salal? ¿Que su debut no pudo ser mejor, una victoria ante el Al-Duhail (2-1)?