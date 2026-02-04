¿Sabe usted que los ganaderos no están solos y que hasta los alumnos de un colegio rural les apoyan?

¿Sabe usted que los ganaderos siguen su lucha, pero no están solos? ¿Que cada día se encuentran apoyos sorprendentes? ¿Que amanecían con una nueva pancarta colgada en la autovía? Los alumnos del colegio de Manzaneda, un pequeño colegio rural, no dudaron en pintar con su mayor ilusión una enorme pancarta en apoyo a los ganaderos, que en varios casos es el trabajo familiar.