¿Sabe usted que los ganaderos no están solos y que hasta los alumnos de un colegio rural les apoyan?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los alumnos del colegio de Manzaneda pintan una enorme pancarta en apoyo a los ganaderos
¿Sabe usted que los ganaderos siguen su lucha, pero no están solos? ¿Que cada día se encuentran apoyos sorprendentes? ¿Que amanecían con una nueva pancarta colgada en la autovía? Los alumnos del colegio de Manzaneda, un pequeño colegio rural, no dudaron en pintar con su mayor ilusión una enorme pancarta en apoyo a los ganaderos, que en varios casos es el trabajo familiar.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Miércoles, 4 de febrero
MÁXIMA PRECAUCIÓN
Galería | Las lluvias anegan los campos de A Limia y arruinan el cereal
Lo último
Crisis en EEUU
Trump retira 700 agentes antiinmigración de Minnesota
CASO DE PRESUNTO ABUSO
Elisa Mouliaá se retira del caso Errejón: “Nadie debería cargar sola con algo así”