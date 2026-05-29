Javier Orbán, presidente de la UD Ourense: "No podemos perder en los despachos lo que ganamos en el campo"

La UD Ourense se quedó, sin jugar ni por un error propio, en desventaja para el partido de vuelta de la eliminatoria que lo enfrenta al UB Conquense. El Juez Único de Competiciones no Profesionales de la RFEF modifica la clasificación final del Grupo I y desciende al equipo rojillo un puesto, al cuarto lugar de la clasificación, por lo que, en caso de que el Conquense iguale el tanto de ventaja con el que viajan los ourensanos, la UD Ourense perdería la opción de ascender en la tanta de panaltis y sería el Conquense el equipo que ascendería.

Todo arranca en la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) tras la reclamación del Numancia por una supuesta alineación indebida del Fabril en un encuentro disputado el 13 de diciembre y en la que se le da la razón al equipo soriano. Con esos puntos ascendería a la tercera posición, que ocupó al finalizar la liga la UD Ourense. La resolución llega con la liga regular acabada, la primera eliminatoria del play off disputada y el partido de ida de la segunda jugado y con un marcador asignado (1-0). Es decir, la UD Ourense afrontará el partido de vuelta con unos condicionantes competitivos diferentes a los que regían hasta ahora.

El club ourensano, que ya había presentado alegación en tiempo y forma tras la sentencia del TAD y siendo consciente de que este escenario era una posibilidad, emitió un comunicado oficial y su presidente, Javier Orbán, atendió a La Región para confirmar que “hemos competido con unas normas y ahora afrontaremos un partido con otras. Pensamos que es totalmente inapropiado y el club lo recurrirá”. Y añadía: “Entiendo perfectamente la postura del Conquense, pero vamos a defender los intereses de nuestro club, del criterio deportivo y del sentido común. No podemos perder en los despachos lo que ganamos en el campo. Somos terceros en este tema, no intervenimos en la demanda original ni participamos en ninguna de ellas y nos vemos afectados de una decisión judicial que nada tiene que ver con nosotros”.

“Aunque perdiésemos 4-0 estaríamos en nuestro derecho de reclamar una indemnización con motivo de este cambio de normativa a tres días del partido”

Con esta nueva resolución se abre un nuevo plazo para que los equipos presenten alegaciones. El club ourensano lo hará de inmediato: “En estas 48 horas de plazo que tenemos para presentar un recurso así lo haremos, con la esperanza de que antes del domingo se modifique esta situación. De no ser así seguiremos emprendiendo las acciones necesarias, tanto federativas como legales”. Orbán también tiene claro que, aunque este condicionante no acabe siendo definitivo, el club iría más allá: “Aunque perdiésemos 4-0 estaríamos en nuestro derecho de reclamar una indemnización con motivo de este cambio de normativa a tres días del partido”.