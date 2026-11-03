Javier Orbán, presidente de la UD Ourense: “Esta semana habrá entrenador”

PRIMERA FEDERACIÓN

El presidente de la UD Ourense, Javier Orbán, repasa la actualidad de su equipo y confirma que en los próximos días llegará un nuevo técnico al equipo

Javier Orbán, presidente de la UD Ourense, en la grada de Tribuna de O Couto.
Javier Orbán, presidente de la UD Ourense, en la grada de Tribuna de O Couto. | UD Ourense

La UD Ourense sumó la segunda victoria de la liga y otra vez en casa. Fue tras derrotar a la Leonesa 1-0, con gol en el minuto 98, de penalti, obra de Champi, que hizo gala de una sangre fría que casi congela a los aficionados de O Couto.

Entre ellos estaba el presidente, Javier Orban González, que no daba crédito a lo sucedido: “Lo primero que pensé fue que no era posible. Casi no lo creía y cuando fue al VAR pensé que lo podía anular. Hasta que lo verificó no me fié”. Y es que en el palco de autoridades aún se pasa mucho peor que en la grada: “Se sufre muchísimo y esta temporada más. El año pasado a veces me levantaba y daba un paseo por el pasillo de detras de la Tribuna, pero ahora, por respeto, no se puede. Aunque a veces no te das controlado, como en el gol del empate en Torrelavega, aunque luego pedí perdón por celebrarlo”.

Un presidente que lleva unos días complicados, con el cese del técnico, Juan Carballo, y la eliminación de Copa, en Torrelavega, pero lo lleva con resignación: “La verdad es que fue una semana complicada. La destitución del anterior entrenador correspondió a la dirección deportiva, aunque nosotros la apoyamos y secundamos. Él es el máximo responsable de la parcela deportiva y nosotros ahí no nos metemos. No me sorprendió porque forma parte de sus responsabilidades y desgraciadamente los que mandan son los resultados”.

“Esta es una categoría muy exigente, tanto deportiva como económicamente”

Y la pregunta del millón, toca buscar un sustituto y nueve días después del cese de Juan Carballo aún no lo tienen: “Lo estamos tomando con intensidad, no con calma. Hablamos y negociamos con algunos, pero no encajaron en el proyecto y seguimos buscando. Sé que los jugadores se encuentran en una situación un poco desconcertante, pero lo que puedo decir es que esta semana seguro que vamos a tener un entrenador”. Y también habla de la posible llegada de jugadores para reforzar el equipo: “Eso dependerá del nuevo entrenador y de la dirección deportiva, en función de las carencias que se detecten y si se considera necesario reforzar algunas posiciones”.

Volviendo a la realidad del club, reconoce el presidente Javier Orban que la Primera Federación “es una categoría muy exigente, tanto deportivamente como económicamente”. Y analiza: “Como dato, cada partido que abrimos O Couto no baja de 5.000 euros y eso que contamos con la colaboración de la Xunta, sino sería imposible. Sabíamos bien dónde nos metíamos, pero nosotros somos muy rigurosos en el tema de la gestión y por el momento no hemos encontrado nada que nos sorprenda, más allá de que requiere mucho más tiempo y dedicación. La más perjudicada es la familia y quitarle tiempo al trabajo y al descanso”.

Los rojillos visitan Pasarón el sábado a las cuatro y media

El equipo regresa hoy a los entrenamientos para preparar el derbi del próximo sábado a las cuatro y media de la tarde que les medirá al Pontevedra del ourensano Rubén Domínguez, que lleva tres jornadas sin conocer la derrota.

Agustín Ruiz e Iván Carril los últimos en sonar para los rojillos

Sigue el casting para encontrar técnico para el banquillo de la UD Ourense. Los últimos nombres en estar próximos son el de Agustín Ruíz, actualmente en el Barco, y de Iván Carril, que esta dirigiendo al Lalín, ambos en Tercera Federación.

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