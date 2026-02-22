El Ourense CF ante una oportunidad para abrir brecha con el descenso

El Ourense CF visita este domingo, desde las 16:00 horas, el campo Pedro Escartín para enfrentarse a un Guadalajara que no está en su mejor momento. Es por eso que los ourensanos tratarán de sumar una victoria que le permita abrir brecha con los puestos de descenso y de paso mostrar también, lejos de O Couto, las buenas prestaciones que ofrecen como locales.

Pocas novedades tienen los azulones en la expedición viajo a Guadalajara. Siguen de baja por lesión el defensa Carmona, el centrocampista Nacho Castillo y el delantero Amin. A mayores es duda Luis Rivas, que en un entrenamiento semanal sufrió un fuerte golpe en un tobillo. El resto están todos disponibles y lo más normal es que el técnico le dé continuidad al once que tan buen resultado ofreció la pasada jornada ante el Mérida.

Tiene claro Dani Llácer el partido de este domingo por la tarde es importante “porque jugamos ante un rival directo que también está abajo y muy necesitado de sumar puntos”. Los suyos llegan con moral porque, “la victoria ante el Mérida, un rival que venía en promoción de ascenso nos ha dado mucha confianza. Fue un buen partido en el que estuvimos muy serios y ahora viajamos con el objetivo de sumar una victoria que nos acerque un poco más al objetivo de la salvación”.

Sabe que los partidos como visitante son uno de los problemas de su equipo, por eso espera “que podamos dar un paso al frente para lo que será necesario tener esa madurez y estabilidad tan necesaria cuando juegas fuera. También será importante dar nuestra mejor versión individual de cada uno, pero también a nivel colectivo, no equivocarnos en cosas extrañas y estar muy acertados en las áreas porque hay se marcarán las diferencias”. Y terminó hablando del rival: “Es un equipo que quiere llevar la iniciativa por el perfil de jugadores que tiene, les gusta tener el balón y que si no estamos al máximo nivel nos pueden someter. Pero también sabemos de sus problemas defensivos, que encajan muchos goles y es algo que tenemos que aprovechar junto con la ansiedad y necesidad que pueden tener porque ellos se juegan mucho”.

Enfrente un Guadalajara que es penúltimo clasificado con 21 puntos y que no puede dejar pasar otra oportunidad de sumar una victoria que necesita como el comer. Además, las aguas bajan revueltas porque la plantilla y cuerpo técnico se le adeudan mensualidades, lo que no genera el mejor ambiente, aunque cuando salten al campo tratarán de olvidarse de los problemas para sumar una victoria que les pueda dar algo de vida. El técnico Juanvi Peinado, que a mediados de enero sustituyo a Pere Martí, tiene las bajas de Salifo, Julio Martínez, Guille Perero, Kike Cadete y Samu Mayo. Considera el madrileño que “es un partido muy importante y de más de tres puntos porque el Ourense es el que marca la salvación”. Y apunta que los ourensanos “son un equipo que compite muy bien, son compactos, sólidos y están haciendo las cosas muy bien. Cuentan con jugadores con experiencia y calidad y en banda con Raúl Hernández y Adri Guerrero son muy peligrosos”.