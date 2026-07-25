Jesús Cambil llega al Ourense CF

El Ourense CF acelera en la confección de su plantilla de cara a la próxima temporada. El último en incorporarse es el centrocampista Jesús Cambil Fajardo, (21/3/99, Granada). Se trata de un jugador experimentado en Segunda Federación, donde lleva más de 150 partidos disputados y que ya conoce el Grupo I porque jugó una temporada en el Pontevedra y otra en el Guijuelo.

El nuevo futbolista azulón comenzó en su localidad natal, y con apenas cinco años, a correr detrás de una pelota. Si bien hasta alevines no empezó a competir como federado en el UD Maracena, equipo que dejó en el primer año juvenil para irse al CD Santa Fe, también de Granada, para jugar en División de Honor. Su buen rendimiento propició la llamada del primer equipo granadino donde estuvo tres temporadas, dos en juveniles, la última en el filial Recreativo Granada en la desaparecida Segunda División B.

Salió de su zona de confort y jugó una temporada en el Cordoba B, otra en el Real Jaén, CD Toledo, llegando al Utebo con los que disputó play off de ascenso. Lo mismo en Guijuelo, con los que se enfrentó al Ourense CF en el año del ascenso de los azulones. Hace dos temporadas vistió la camiseta del Pontevedra y la pasada campaña recaló en el Barbastro y, en el mercado navideño, se incorporó al conjunto murciano Unión Atlético.

Ahora llega al Ourense CF porque “tras recibir la llamada de Manu Rodríguez me pareció una muy buena opción y en poco más de dos días cerramos la incorporación”. Cambil reconoce que “conozco bien la categoría, he jugado en varios grupos y en el primero dos temporadas. También conozco Galicia por el año que pasé en Pontevedra y me hacía ilusión volver. Creo que en Ourense si se hacen las cosas bien puede ser una buena temporada”.

Todavía está en Granada, pero acabando de hacer las maletas para “el lunes estar en la presentación. Me queda por delante una buena tirada de kilómetros, pero tengo muchas ganas de empezar a entrenar y conocer a los compañeros. Desde primeros de mayo que acabamos la liga van más de dos meses y ya se echa mucho de menos el día a día de los entrenamientos y empezar a jugar partidos”. Se define como “un pivote defensivo, pero también puedo hacerlo de ocho. En todo caso me considero un trabajador que intenta ayudar a sus compañeros lo máximo posible”.

Cambil termina hablando del Mundial conseguido por la selección española: “Parece fácil desde el sofá, pero lo que ha conseguido España es muy difícil. Me quedo con la unión del grupo, porque seguro que otros equipos tenían mejores selecciones con jugadores de gran nivel individual, pero como grupo, nadie como España”.