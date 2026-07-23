El Ourense CF firma dos jugadores más y tiene un nuevo calendario

El Ourense CF sigue incorporando jugadores, y a buen ritmo. Tras los dos anunciados el lunes, el portero Ramón Noya y el centrocampista Álex Meli, a última hora de ayer hacía oficial la contratación de dos nuevos jugadores, en este caso para reforzar la parcela defensiva. Se trata del central Iván Muñoz, con pasado en el Arenteiro, y el lateral izquierdo Iván Amandi. A mayores, ayer se conoció el calendario oficial que ha sufrido modificaciones con respecto al inicial, ya que figuraba en primer lugar el Arenteiro, que tras su descenso administrativo fue sustituido por el Real Madrid C, y finalmente será el Atlético Astorga el que ocupe el lugar de los madrileños.

En cuanto a los dos últimos fichajes, el más conocido es el del defensa murciano Iván Muñoz, que estuvo una temporada en el Arenteiro en Primera Federación, pero al que una grave lesión le privó de tener la continuidad con la que había comenzado. La pasada temporada, en la que todavía tenía contrato, rescindió y se marchó al Estepona, cuyo director deportivo era Julen Guerrero, que acudía con cierta frecuencia a Espiñedo para seguir los pasos de su hijo Julen Jon, que también dejó el equipo en el mercado de invierno. Con anterioridad, Iván Muñoz había desarrollado casi toda su carrera en la base del Valencia, a la que llegó siendo cadete y que abandonó tras estar dos años en el filial en Segunda Federación.

También se incorpora al conjunto azulón el defensa asturiano Iván Amandi que llega desde el Ceuta B. El nuevo jugador del Ourense CF comenzó en el Lealtad de Villaviciosa, su localidad natal, antes de incorporarse al Sporting, donde estuvo cuatro temporadas en infantiles y cadetes. En juveniles regresó al Lealtad para acabar su etapa juvenil en el Huesca, donde estuvo dos años más como sénior en Tercera y Segunda Federación.

Copa Federación

El equipo azulón tiene previsto comenzar los entrenamientos el lunes 27 de julio por la mañana. Y esa semana está prevista la primera eliminatoria de la Copa Federación a nivel gallego. En primera ronda, de octavos, al conjunto de Jorge Cuesta se enfrentará al Arenteiro, que también participará en esta competición. La eliminatoria tiene que disputarse entre el 27 y el domingo 2 de agosto, y dado que ambos equipos empiezan a entrenar a principio de semana, la intención es disputar el partido el fin de semana. También el 2 de agosto jugará el Antela en Vigo ante el Gran Peña.