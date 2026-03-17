Jordan Sánchez, defensa del Arenteiro: “Ya no nos vale ir punto a punto”

El Arenteiro acumula otra derrota, esta en Zamora, dónde cayó 1-0 ante el equipo de Óscar Cano, un resultado que todavía agrava más la complicada situación del equipo, que sigue instalado en la penúltima posición a ocho puntos de la salvación, que marca el Ourense CF con 32 puntos. El conjunto verde ha sumado un punto de los últimos quince en juego y ni la llegada del nuevo técnico, Juanfran García, ha sido el revulsivo que se esperaba.

Uno de los jugadores más veteranos en el vestuario es el defensa ourensano Jordan Sánchez, que cumple su cuarta temporada en el equipo y que habla de la complicada situación que están viviendo: “Está claro que está siendo un año complicado, lo que manda en el fútbol son los resultados y cuando estos no acompañan se hace todo más duro”. Buscando una razón por la que han llegado a esta situación, el defensa verde entiende que “fue una temporada que ya empezamos mal, con muchos cambios, tanto a nivel estructural como de plantilla. Llegaron muchos jugadores jóvenes que necesitan jornadas para adaptarse a la categoría, coger experiencia y entender que muchos partidos se deciden por pequeños detalles. Poco a poco te vas metiendo en una mala dinámica, todo te sale mal, vas perdiendo confianza y ves que pasan las semanas y que no le das dado la vuelta a la situación y aunque son años complicados vemos que aún tenemos vida y vamos a tratar de darle la vuelta a la situación”.

Un Jordan Sánchez que cumple la cuarta temporada en el equipo y que solo logró éxitos: “La verdad es que desde que llegué hemos vivido cosas increíbles y que sabíamos que eran muy difíciles de conseguir. Ahora se ha torcido todo y está claro que lo pasas mal, porque al final tienes un sentimiento de pertenencia, un cariño al club por ser de aquí y por el tiempo que llevas. Además, cuando eres más veterano quizá se es un poco más consciente de la situación que cuando eres más joven, que piensas más en tu futuro, pero es algo normal que también va unido a la edad y más en este club, que año tras año, es un equipo trampolín y que le ha servido de escaparate a muchos jugadores para poder llegar al fútbol más profesional”.

Ahora llegó Juanfran García, el tercer entrenador de la temporada, para tratar de cambiar una dinámica muy negativa: “Es que el fútbol, por mucho que hablemos, al final son resultados. Entiendo que el club hizo los cambios, porque no se daban los resultados que esperaban. Ahora llegó Juanfran, que tiene mucha experiencia, tanto como jugador con una gran carrera como en los banquillos, dónde ya vivió situaciones como esta. Sabe bien de lo que va esto y eso le da un plus para manejar situaciones de otra manera”.

También tiene claro el defensa por dónde puede pasar el cambio: “Pienso que no hicimos méritos tan negativos para estar dónde estamos y que debíamos tener algunos puntos más, aunque tampoco podemos engañarnos y si estamos dónde estamos es por algo. En todo caso, ahora la única receta es limpiar las cabezas, entrenar duro y pensar unicamente en el próximo partido para sumar tres puntos cuanto antes, porque quedan diez jornadas y ejemplos tenemos muchos de que todo puede pasar. El fútbol son dinámicas y muchas veces no te lo explicas, ni lo mereces, pero ganas y esa es la mejor receta y confianza para poder salir de dónde estamos”. Termina hablando del próximo partido, ante el Celta Fortuna: “Es una final y lo único que nos sirve es ganar, ya no nos vale ir punto a punto”.