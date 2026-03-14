El CD Arenteiro cae en Zamora y sigue en descenso (1-0)

El Arenteiro sigue en puestos de descenso y el margen de error cada vez es menor para los de O Carballiño. Este sábado el equipo verde se enfrentó al Zamora en el Ruta de la Plata.

Por su parte, el Zamora se encuentra los puestos de promoción gracias a esta victoria, el objetivo marcado a inicios de la temporada para el conjunto castellano leonés.

Antes del comienzo del partido el Ruta de la Plata guardó un minuto de silencio por Fermin, el socio número 11 del equipo local fallecido en esta semana. Tras el homenaje al aficionado del Zamora comenzó el partido.

Fue el Arenteiro quien comenzó mejor, dominando el balón pero sin llevar peligro a la portería defendida por Fermin. Con el paso de los minutos el Zamora pudo tener más el balón e igualar a los de Juanfran García en intensidad.

El balón era del Arenteiro que seguía intentando adelantarse en el marcador. Arriba Cuéllar y Adilson buscaban anotar los goles ante la suplencia de Mingo, máximo goleador del Grupo 1 de Primera Federación. El hispano boliviano sacó un centro que Adilson no llegó a rematar.

Sánchez Sánchez, árbitro del encuentro, decidió no añadir ningún minuto de descuento en una primera mitad sin goles.

La segunda mitad comenzó con Mingo entrando en sustitución de Adilson y con un Zamora que buscaba ser más protagonista. Con el paso de los minutos los locales fueron mejorando pero sin generar demasiado peligro ante Diego García.

El Arenteiro controlaba el balón pero no generaba peligro. Fue en el minuto 68 cuando se rompió la igualdad, Mario Losada remataba de cabeza un centro de Sancho para adelantarse y complicar la vida al Arenteiro.

Pese al resultado en contra los de Juanfran García siguieron buscando el empate y este pudo llegar desde el punto de penalti. Un córner rematado de manera excepcional por parte de Luca Lohr acaban con la gran parada de Fermin. Ese balón rechazado por Fermon cayó a Mingo quien disparó y Javi Marquéz contactó con su mano para evitar el gol, tras la revisión llegó la pena máxima.

Desde los once metros Mingo tiró una panenka que estrelló en el larguero desperdiciando una gran ocasión para sumar un punto vital en la lucha por el descenso. Tras el penalti quiso remontar el CD Arenteiro pero se quedó sin premio a una gran primera mitad.

Derrota que complica, y mucho, la situación del CD Arenteiro en Primera Federación.