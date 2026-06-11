Jorge Cuesta afirma que el Ourense CF "es un proyecto ambicioso”

La primera piedra sobre la que se asentará el nuevo Ourense CF de la próxima temporada ya está puesta. Se trata del nuevo entrenador, que dirigirá al equipo en Segunda Federación, y que no se va a parecer en nada al de la pasada temporada. El técnico elegido es el vigués Jorge Cuesta Bello (7/12/1984), que la pasada temporada estuvo al frente del Arenteiro a dónde llegó a mediados de noviembre para sustituir a Jesús Arribas y, tras la derrota en O Couto ante precisamente el que ahora va a ser su equipo, fue cesado, llegando Juanfran García para sustituirle. Anteriormente, entrenó al Bergantiños de Carballo en Segunda Federación y a la Sarriana en Tercera, con la que llegó a jugar el play off de ascenso. Se formó en las categorías inferiores del Celta, donde estuvo diez temporadas llegando hasta el juvenil de División de Honor.

Ahora afronta un nuevo reto al que llega “muy ilusionado. Es verdad que ya la temporada pasada habíamos tenido contactos y que había buena relación. Ahora se pudo dar porque en cuanto se pusieron en contacto conmigo enseguida nos dimos cuenta de que las dos partes estábamos por la labor. Conozco bien el club, sé cómo trabajan y creo que se pueden hacer cosas muy interesantes”. Firma por dos temporadas, por eso entiende que “también es importante, porque da estabilidad a la hora de trabajar y poder realizar un proyecto serio y ambicioso. Es algo que también valoré mucho junto al poder estar cerca de casa”.

“Conozco bien el club, sé cómo trabajan y creo que podemos hacer cosas muy interesantes”, afirmó el preparador

Sabe Jorge Cuesta que tiene mucho trabajo por delante, porque tiene que conformar una plantilla prácticamente nueva, aunque no es algo que le quite el sueño. “Todavía es muy pronto, los equipos están empezando a moverse y aunque tenemos que conformar una plantilla casi entera, tengo claro que tenemos tiempo suficiente para hacer un buen equipo”. También tiene claro el perfil de jugadores con los que le gustaría contar. “Vamos a ir poco a poco, mirando diferentes opciones y perfiles, pero está claro que me gusta contar con gente joven, que tenga hambre y quiera hacerse un nombre en el fútbol. Somos un recién descendido de Primera Federación, tenemos un buen campo como es O Couto, que creo que son factores que también nos deben de ayudar a la hora de incorporar jugadores”.

El técnico vigués analiza lo que quiere que sea su equipo de cara a la próxima temporada: “Me gusta que mis equipos sean ofensivos, que presionen a los rivales en campo contrario, pero también tenemos que ser agresivos y verticales y que les guste llevar el peso de los partidos”. Y no se pone metas ni objetivos: “Lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos y asentarnos en la nueva categoría, y luego, en función de la plantilla que podamos conformar y una vez que vayamos conociendo lo que hacen los rivales podremos tener una idea más clara, pero la ambición no nos la va a quitar nadie”.

Pasado

Y aunque sea de refilón, también habla del Arenteiro, equipo que entrenó durante unos meses la temporada que acaba de finalizar. “Me da mucha pena la situación que están atravesando, sobre todo por los aficionados que viven y apoyan mucho al equipo, pero es que visto con frialdad, sin el revuelo del día a día, se hicieron muchas cosas muy mal desde el principio y al final llegaron las consecuencias. Está claro que es una pena y espero que puedan finalmente arreglar la situación, pero a veces en el mundo del fútbol es lo que toca”.

En los próximos días está previsto también cerrar la composición del cuerpo técnico, en el que podrían continuar algunos de los que estuvieron la pasada temporada, tanto con Dani Llácer como con Cándido Gómez, y también que empiecen a conocerse las primeras incorporaciones de la plantilla. En cuanto al comienzo de la pretemporada, pendientes de confirmación oficial, están barajando que de comienzo en la última semana de julio, barajando el martes 28 como fecha principal. De esta forma, tendrían seis semanas de preparación, teniendo en cuenta que el fin de semana del 5 y 6 de septiembre es la fecha marcada para el comienzo de una competición que finalizaría el 6 de mayo.