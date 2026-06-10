Nueva hoja de ruta dentro del fútbol de base en el Ourense CF

El Ourense CF presentó en la tarde de ayer en las instalaciones del campo de Oira la hoja de ruta de cara a la próxima temporada en los equipos que conforman la cantera del club azulón.

En esta nueva etapa que se abre, los equipos que conforman la base del Ourense CF Academy y la EDO Blanco Amor, estarán al frente Cándido Gómez, que la temporada pasada entrenaba a un equipo benjamín de la base y en los dos últimos partidos estuvo al frente del conjunto de Primera Federación y por Félix Cobelas, que continúa en el club. Ambos ejercerán labores de coordinación y gestión deportiva de la cantera de la mano de Javier Caldas, conocido como “Butra”, que será el directivo responsable del área. Bajo la premisa de “ilusión, trabajo y compromiso para seguir haciendo crecer nuestro fútbol base y formar a los futbolistas del futuro”, dan comienzo a esta nueva etapa en un organigrama que estará conformado por 18 equipos que van desde la categoría juvenil hasta los prebenjamines.