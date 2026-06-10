TEMPORADA 2026-2027
Nueva hoja de ruta dentro del fútbol de base en el Ourense CF
TEMPORADA 2026-2027
El Ourense CF presentó en la tarde de ayer en las instalaciones del campo de Oira la hoja de ruta de cara a la próxima temporada en los equipos que conforman la cantera del club azulón.
En esta nueva etapa que se abre, los equipos que conforman la base del Ourense CF Academy y la EDO Blanco Amor, estarán al frente Cándido Gómez, que la temporada pasada entrenaba a un equipo benjamín de la base y en los dos últimos partidos estuvo al frente del conjunto de Primera Federación y por Félix Cobelas, que continúa en el club. Ambos ejercerán labores de coordinación y gestión deportiva de la cantera de la mano de Javier Caldas, conocido como “Butra”, que será el directivo responsable del área. Bajo la premisa de “ilusión, trabajo y compromiso para seguir haciendo crecer nuestro fútbol base y formar a los futbolistas del futuro”, dan comienzo a esta nueva etapa en un organigrama que estará conformado por 18 equipos que van desde la categoría juvenil hasta los prebenjamines.
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