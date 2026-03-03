Jorge Cuesta deja el Arenteiro y el relevo podría ser Juanfran García

El CD Arenteiro no tiene una semana tranquila. Empezó mal la temporada, se fue torciendo mes a mes y, salvo un cambio radical, el final empieza a tener un pronóstico dramático. La derrota en el derbi del sábado por 2-0 y, lo que es peor, la mala imagen que mostraron ante el Ourense CF, encendió todas las alarmas. La consecuencia llegó en la noche de ayer y es la habitual: el cese del entrenador. Sale Jorge Cuesta y llegará el que será el cuarto técnico del equipo esta temporada.

El varapalo sufrido en el campo de O Couto ya provocó esa misma noche diversas conversaciones para tratar de darle un giro a la situación. Conversaciones que siguieron a lo largo del domingo y que continuaron en el día de ayer, finalizando con el cese de Jorge Cuesta a última hora de la tarde.

El técnico vigués llegó al equipo en la jornada 13, en sustitución de Jesús Arribas, que había sido cesado dos jornadas antes. Llegaba avalado por la buena trayectoria en los dos equipos anteriores a los que entrenó, Bergantiños en Segunda Federación y La Sarriana en Tercera División, con los que había disputado la promoción de ascenso. El destino quiso que Cuesta debutara en la jornada 13 en Espiñedo ante el Ourense CF y lo hiciera con derrota por 0-2, y que su último partido fuera el sábado ante el mismo rival y con el mismo marcador.

Si nada se tuerce, el valenciano Juanfran García debería ser el próximo entrenador del equipo verde

El ya ex técnico verde estuvo 14 partidos al frente del equipo, logrando 4 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Deja al equipo penúltimo clasificado, con 24 puntos a siete de la salvación. El equipo, que ayer tuvo jornada de descanso, regresa esta mañana a los entrenamientos en el campo de A Uceira, sesión que será dirigida por el segundo entrenador, Luis Vilachá, que seguirá en el equipo junto con el resto del cuerpo técnico hasta final de temporada. Está previsto que esta mañana se pase por el campo de entrenamiento Jorge Cuesta para despedirse de los que fueron sus jugadores hasta el día de ayer.

En el seno del equipo verde se trabajó duro a lo largo del día de ayer para tratar de tener un técnico a disposición del equipo lo antes posible, y la idea es que ya entrene con el equipo durante esta semana y que el sábado, en el partido ante el Real Madrid Castilla, ya se siente en el banquillo.

Juanfran, el mejor colocado

Aunque han sido numerosos los ofrecimientos que han llegado a las oficinas de Espiñedo, dos nombres son los mejor colocados en las quinielas. El primero de la lista y el que, si nada se tuerce, será el próximo técnico de los verdes es Juanfran García, que en su día entrenó al CD Lugo y en dos etapas a la SD Ponferradina. Un entrenador que, durante el pasado verano, sonó para ser el técnico del Ourense CF, incluso llegó a visitar el campo de O Couto y estuvo varios días en la capital. Antes de pasarse a los banquillos, Juanfran fue un jugador destacado del fútbol español, con más de 20 temporadas en activo jugando en equipos como Levante, Valencia, Celta, Besiktas, Ajax, Real Zaragoza, AEK de Atenas, y regreso al Levante, donde se retiró. Además, fue internacional con la selección española y participó en el Mundial 2002 en Corea y Japón, convocado por el entonces seleccionador José Antonio Camacho.

El otro candidato, aunque perdió fuerza a última hora, es el argentino afincado en España, José Luis Acciari, que la pasada liga entrenó en el tramo final al Unionistas de Salamanca, a donde llegó para suplir a Dani Llácer, ahora técnico del Ourense CF. Con anterioridad estuvo en los banquillos del Guadalajara y del Lorca Deportivo.