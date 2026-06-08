Jorge Cuesta, nuevo entrenador del Ourense CF

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El Ourense CF empieza a trabajar de cara a la próxima temporada en Segunda Federación. Y la primera decisión que ha tomado ha sido firmar al técnico que dirigirá al nuevo proyecto del equipo presidido por Camilo Díaz. Se trata de Jorge Cuesta Bello (7/12/1984-Vigo), un técnico de sobra conocido que la pasada temporada dirigió al CD Arenteiro durante cuatro meses y que curiosamente debutó ante el equipo azulón en Espiñedo y fue cesado en el equipo de O Carballiño tras perder en el derbi de la segunda vuelta de nuevo ante el cuadro por aquel entonces, entrenado por Dani Llácer en O Couto por dos goles a cero.
El técnico vigués desarrolló buena parte de su carrera en las categorías inferiores del Celta, empezando en el equipo alevín y llegando hasta el juvenil de División de Honor, donde estuvo varias temporadas. Tras dejar Vigo emprendió una aventura de dos años en China donde estuvo como técnico sub-18 y sub-19 del Wuhan Three Towns, para de nuevo en tierras gallegas hacerse cargo de la Sarriana en la temporada 23/24 en Tercera Federación, con los que consiguió jugar la promoción de ascenso. La siguiente estuvo en el Bergantiños en Segunda Federación, categoría a la que ahora regresa.
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