José Pérez, del Barbadás: “Cada vez competiremos mejor”

Después de una temporada en As Somozas, el delantero José Pérez Atrio (Ourense, 2003) tenía claro que era hora de volver a casa y que el Barbadás era el lugar idóneo: “La verdad es que estoy muy feliz aquí. El año pasado estuve fuera, tenía ganas de volver a casa y cuando me lo plantearon en verano no me lo pensé. Necesitaba ese cariño de estar en casa. Estoy teniendo la continuidad y los minutos que buscaba para recuperar la confianza y disfrutar jugando al fútbol. Además, ya conocía a la mayoría de los compañeros de mi etapa en el Pabellón y en la UD Ourense, por lo que la adaptación ha sido facilísima”.

Hasta el momento, el delantero ourensano ha jugado todos los partidos y lleva anotados cuatro goles, unas cifras que muestran el gran nivel que está ofreciendo. Ante el Villalonga, marcó el cuarto azulón cuando iba a pedir el cambio por un problema en el gemelo. “Las verdad es que no fue nada grave ni una lesión. Se me subió el gemelo y no podía seguir, ya iba justo antes de la jugada del gol, pero por suerte pude marcar y ayudar a mi equipo a conseguir tres puntos vitales”, reconoce José Pérez.

El Barbadás rompió una racha de tres partidos sin ganar con el 4-3 ante los pontevedreses. El ex unionista analiza el choque: “Creo que la primera parte que hicimos fue muy buena. Ellos empezaron un poco mejor y nos metieron el primer gol, pero a partir de ahí tuvimos el balón, les hicimos mucho daño y nos fuimos 3-1 al descanso. En el segundo tiempo, ellos volvieron a salir mejor, nos recortaron de penalti y por suerte yo pude marcar el cuarto justo después. Tras la expulsión de Pedro Delgado nos apretaron y nos metieron otro tanto, pero supimos defender bien y conseguimos una buena victoria, nos fuimos muy contentos”.

En los últimos dos encuentros, los azulones han conseguido robarle puntos a dos de los candidatos al ascenso, el Lemos (0-0) y el Villalonga (4-3). “Llevamos dos partidos compitiendo muy bien. En Monforte sacamos un buen empate e incluso pudimos haber ganado, y contra el Villalonga logramos la victoria. Tengo claro que a medida que pasen las jornadas, como somos chicos muy jóvenes, iremos compitiendo cada vez mejor”, apunta el ariete ourensano.

Uno de los hándicaps del Barbadás esta campaña es que ha partido prácticamente de cero y está yendo de menos a más: “No es fácil conjuntar un equipo con tantas incorporaciones, pero se ve en los entrenamientos que hay mucha calidad y nivel. Sabíamos que al principio nos iba a costar un poco más, pero en estas últimas dos jornadas se está viendo que vamos a más a medida que nos conocemos. Es cierto que a veces nos falta gestionar esos pequeños minutos de desconexión o de falta de veteranía, pero los más mayores nos ayudan a saber manejar esos tramos”.

El próximo encuentro será ante el Cultural Areas en un contexto diferente a los partidos en Os Carrís: “Nunca he estado allí, pero sé que es un campo grande y de hierba natural. Con la idea de juego que tenemos, de querer el balón y la calidad que hay en la plantilla, nos puede venir muy bien”.