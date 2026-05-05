"AQUÍ ESTOY FELIZ"
Ju también se apunta a una nueva temporada en el Ontime
El Ontime de la próxima temporada tiene cada vez mejor pinta. A todo lo que había renovado, que no era poco, se le une una de las jugadoras más destacadas del presente curso, Ju Pedreira. La ala también se apunta al proyecto del equipo ourensano para el curso 2026-2027 al renovar un año más.
La coruñesa se siente como en casa, no en vano afrontará su novena temporada con el conjunto de As Burgas en la máxima categoría nacional. “Aquí estoy feliz, tanto en el club como en la ciudad, me siento como en casa”, reconoce. “En algún momento puedes cuestionarte la continuidad, pero dentro del buen papel que hicimos esta temporada nos hemos quedado con la pena de no competir por títulos, por eso me quiero quedar para lograrlos”.
Al menos este curso no fue tan dramático como el pasado, en el que tocó luchar por la permanencia casi hasta el final. “La temporada pasada fue muy dura, sobre todo a nivel mental. Esta es mucho mejor, con objetivos diferentes, aunque ha sido una pena no meternos ni en la final de la Copa Galicia ni en la final a 8 de la Copa de la Reina. Este año ha sido una especie de rodaje y la próxima temporada tiene que ser la de volver a luchar por los títulos. Esta plantilla está hecha para más cosas que buscar el quinto puesto, que tampoco está nada mal, pero yo siempre quiero más”, añade la jugadora.
Después de muchos fines de semana con competición, tocaron tres días de descanso al no estar en la Copa de la Reina. “Por desgracia tuvimos descanso, ya que nos quedamos fuera de la Copa, aunque estos tres días me han venido muy bien para afrontar estos últimos cuatro partidos. El objetivo es ganarlos todos para luchar por ese quinto puesto que tenemos cerca”, prosigue.
Y es que Ju Pedreira es ambiciosa. “Nos ha faltado solo un pasito para estar arriba”, por eso insiste en que “este año ha sido un rodaje y el que viene tiene que ser nuestro año. Perdimos puntos al principio de liga que ahora nos impiden optar a más, pero las sensaciones después de esta gran segunda vuelta que estamos haciendo son muy buenas. Hemos sido competitivas y eso es lo que hay que hacer la próxima temporada desde el principio para estar con los mejores equipos, podemos hacerlo porque con lo que está renovando queda una plantilla de mucho nivel”.
Hablando de nivel, el que ha mostrado Ju le ha servido para llegar a la selección española. “Es un premio individual y estoy muy contenta, pero sin la colaboración de las otras 11 compañeras no habría sido posible, por eso creo que también es un premio al equipo”, finaliza.
Ju Pedreira, figura dentro y fuera de la cancha, también se apunta al Ourense Ontime 2026-2027 y ha renovado un año más.
