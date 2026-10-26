Juan Carballo deja la UD Ourense tras un inicio de temporada con una sola victoria

La UD Ourense y Juan Carballo separan sus caminos. El club ourensano anunció este lunes a la mañana la salida del entrenador, que pone fin a su etapa como primer técnico después de dos temporadas formando parte del cuerpo técnico y de la presente campaña al frente del equipo.

La decisión llega en un momento complicado para el conjunto rojillo, que solo ha ganado uno de sus nueve partidos disputados en Primera Federación. El balance se completa con dos empates y seis derrotas, la última este sábado frente al Arenas de Getxo, colista de la competición, que deja al equipo penúltimo, con cinco puntos.

Los malos resultados dejan a la UD Ourense en una situación delicada y abren un escenario de incertidumbre tras la salida de Juan Carballo, con el equipo incapaz de encontrar regularidad y con una sola victoria en nueve jornadas. El conjunto rojillo tendrá que reaccionar este miércoles, 28 de octubre ante la Gimnástica de Torrelavega en un partido de Copa del Rey fuera de casa donde el equipo ya no dispondrá del hasta ahora entrenador.

El club agradece su trabajo

La entidad ourensana comunicó la despedida a través de sus canales oficiales con un mensaje de agradecimiento al técnico carballiñés. "O Ourense e o carballiñés separan os seus camiños despois de dúas tempadas no corpo técnico e da presente como primeiro adestrador", señaló el club.

La UD Ourense también quiso reconocer "o traballo, a paixón e todos os éxitos e aprendizaxes nestes anos" antes de cerrar su mensaje con un "Grazas por todo, ourensanista".