Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense: “Tenemos que aceptar cual es la realidad”

Juan Carballo, técnico de la UD Ourense, fue el último en comparecer en sala de prensa porque tuvo una charla con su staff técnico de más de media hora analizando el partido, la situación y las medidas a tomar para afrontar, sin ir más lejos, el duelo de la próxima semana ante Unionistas, el colista de la categoría junto con el equipo ourensano.

Previamente, pasaron por sala de prensa Labrada y Varo que, sin tapujos, reconocieron el difícil momento del equipo y lo mucho que debe cambiar. “No nos da para competir y esto es un golpe de realidad”, reconocía Labrada. Algo que refrendó su entrenador. “Estuvimos en la línea de pasadas semanas, lejos de poder sumar y pesándonos las malas sensaciones de la pasada semana en Miranda”.

Pero Carballo explicó lo que a su juicio explica la situación actual del equipo dejando un mensaje para el futuro. “Estamos entrenando al máximo, pero competimos contra jugadores ante los que no jugamos y ahí tenemos una sensación positiva, pero en la competición es distinto”. Un mensaje que aclaró que no se refería a la calidad de los jugadores sino “a la situación, ya que sabemos que tenemos el número de efectivos que tenemos y que hemos de recurrir a jugadores jóvenes para ello y ahí, como es normal, está la diferencia, pero no es una excusa”.

Porque el mensaje de Juan Carballo sigue firme. “Tenemos un proceso y un camino marcado y creemos en esto y tenemos que competir aceptando la realidad. Es probable que la situación actual la vivamos varias veces, pero estoy seguro de que con el cien por cien de cada jugador dará para sumar puntos y victorias”.

Aunque no ocultó que la situación no es fácil ni agradable, sí confía en salir adelante y ya pensando en el próximo partido: “Ya empezamos a pensar en Salamanca y todo pasa por asimilar lo que somos y dónde estamos”. Incluso no puso por excusa las bajas para este partido ni las pondrá en el futuro, “porque es algo que se dará durante la temporada y que se da en todos los equipos”.

No dejó pasar la reacción de la afición, a la que agradeció el apoyo. “Nunca falla ni lo va a hacer en el futuro ya que sin esta afición, el club no existiría”.

Dos mensajes claros

El final de la rueda de prensa dejó dos nuevos mensajes sin dejar opción a la duda. Uno en lo que a la posibilidad de fichajes se refiere. “Tenemos que sacar esto los que estamos aquí y no habrá refuerzos”.

Y si en la previa dejó claro la importancia para él de Champi en el equipo, ahora se centró en la de Tejón, que no jugó ante el Logroñés y fue muy claro. “Es imprescindible para nosotros y para hacer los 45 puntos que necesitamos para la salvación y solo no jugará por lesión”.

Unai Mendía, entrenador de la UD Logroñés: “Fue un partido muy completo”

Unai Mendia, preparador del cuadro riojano. | Alán Pérez

Muy satisfecho por el partido de su equipo y por el comienzo de temporada que llevan los riojanos. Unai Mendia, entrenador de la UD Logroñés, analizó el duelo disputado en O Couto. El triunfo les permite seguir instalados en la ilusión, con tres victorias en otros tantos encuentros.

“Nos vamos de aquí con buenas sensaciones. El partido ante la Unión Deportiva Ourense ha sido bastante completo por nuestra parte. En la primera mitad incluso creo que hemos perdonado bastantes ocasiones, nos hemos podido ir al tiempo de descanso con una mayor ventaja, lo que nos hubiera permitido no sufrir los últimos minutos, después de la expulsión. Pero sabemos cómo es esta categoría, creo que hemos perdonado ocasiones para marcar más tantos antes y, al final, a raíz de quedarnos con 10 futbolistas, nos ha tocado sufrir, como es normal”, explicó Mendia en sala de prensa.

El preparador del conjunto riojano también habló de su rival. “Hemos estado muy bien antes de la tarjeta roja, y después no hemos estado mal, a pesar de que ellos han dado un paso hacia adelante. A la Unión Deportiva Ourense le está costando un poco conseguir esa primera victoria. Ha apretado al final. Y contento con tres puntos, con el inicio de esta temporada y, ahora, a seguir trabajando”.