Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense: “No dudé de mi equipo ni lo haré ”
DECLARACIONES POST PARTIDO
Juan Carballo, técnico rojillo, terminó el partido satisfecho del juego y el rendimiento de los suyos y cree que el punto indica que van en la línea correcta
No sabe lo que es la victoria todavía, pero Juan Carballo se mostró muy satisfecho con el juego de su equipo, la UD Ourense, y con el punto conseguido: “A mi juicio, por la forma en que lo conseguimos y ante la entidad del rival, supone un primer paso para competir en esta categoría y ganar partidos”.
En la radiografía que hizo del partido diferencia el primer y el segundo tiempo con aspectos muy positivos en ambos casos: “Fue nuestro mejor primer tiempo de lo que llevamos la temporada, pero esto va de goles y no marcamos con todo lo que generamos; y en el segundo tiempo, cuando peor lo pasamos por el dominio rival, supimos agruparnos, sufrir y de nuevo recuperar el dominio y generar ocasiones”.
Y tras el primer punto y el buen juego de su equipo, realizó una reflexión en voz alta: “No dudé ni lo haré nunca de un grupo de jugadores que trabajan como animales y lo seguirán haciendo para acercarnos a la imagen que queremos dar como equipo”. No se olvidó de las bajas que sigue teniendo su equipo, pero dejó claro que se trabaja a diario para “seguir recuperando jugadores y sumar mientras entre todos, aunque sea con exceso de minutos como sucedió en este encuentro”. Por último, valoró sus cambios “buscando estabilidad”.
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