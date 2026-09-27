Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense: “No dudé de mi equipo ni lo haré ”

No sabe lo que es la victoria todavía, pero Juan Carballo se mostró muy satisfecho con el juego de su equipo, la UD Ourense, y con el punto conseguido: “A mi juicio, por la forma en que lo conseguimos y ante la entidad del rival, supone un primer paso para competir en esta categoría y ganar partidos”.

En la radiografía que hizo del partido diferencia el primer y el segundo tiempo con aspectos muy positivos en ambos casos: “Fue nuestro mejor primer tiempo de lo que llevamos la temporada, pero esto va de goles y no marcamos con todo lo que generamos; y en el segundo tiempo, cuando peor lo pasamos por el dominio rival, supimos agruparnos, sufrir y de nuevo recuperar el dominio y generar ocasiones”.

Y tras el primer punto y el buen juego de su equipo, realizó una reflexión en voz alta: “No dudé ni lo haré nunca de un grupo de jugadores que trabajan como animales y lo seguirán haciendo para acercarnos a la imagen que queremos dar como equipo”. No se olvidó de las bajas que sigue teniendo su equipo, pero dejó claro que se trabaja a diario para “seguir recuperando jugadores y sumar mientras entre todos, aunque sea con exceso de minutos como sucedió en este encuentro”. Por último, valoró sus cambios “buscando estabilidad”.