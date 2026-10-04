Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense: “Hicimos más méritos y más goles, pero no ganamos”

El técnico de la UD Ourense, Juan Carballo, fue muy claro a la hora de resaltar el partido de su equipo y lo que se pudo ver sobre el terreno de juego, al igual que la importancia del punto conseguido frente al Real Unión: “No sé si la palabra es insuficiente o no, pero sí que creo que lo que hicieron los jugadores en el campo tiene muchísimo mérito. Venimos de un buen partido la semana pasada y hoy (por ayer) creo que a esas buenas sensaciones deportivas, esa buena imagen como equipo, hay que sumarle determinadas circunstancias, que yo creo que están al alcance de todos y que están a la vista de todos”.

Incluso fue un poco más allá a la hora de pedir hacer algo al respecto: “Creo que ahí es donde tiene que hacerlo y creo que lo hará, el club intervenir y hacerlo evidente. Pero, ya digo, para nosotros, como cuerpo técnico, como parte de ese vestuario, es un orgullo terrible ver cómo los jugadores se sobreponen a todo, absolutamente todo, y son capaces de sacar un punto aquí, en un campo que es evidentemente muy complicado”.

Y sin dejar de analizar lo sucedido, volvió a resaltar la labor de sus jugadores sobre el terreno de juego: “Creo que el análisis se hace solo, valorar lo que acabamos de hacer en el campo de fútbol, que es una auténtica barbaridad lo que acaban de hacer estos tíos. Yo creo que cuando recibes un gol nunca es positivo, nunca deberíamos definirlo como positivo, pero sí que es otro elemento más para valorar muchísimo lo que hicieron hoy (por ayer) mis jugadores. Creo que, viniendo de hacer un punto de quince, que recibas un gol en un campo como este, que aprieta, que es ambiente de fútbol, y tengas la reacción que tuvieron, es más que meritorio”.

Ya pensando en el futuro, desgranó el momento actual de sus jugadores y lo que puede suponer para el futuro todo lo vivido: “Jugadores llorando en el vestuario, jugadores muy fastidiados por cómo se les ha tratado dentro de un campo de fútbol, sacar o convertir esa rabia en energía para la semana que viene y sacar los tres puntos en nuestra casa y con nuestra gente”.

En el camino correcto

Para finalizar dejó un mensaje de que el camino es el correcto: “Nosotros sabemos que con dos puntos de dieciocho que tenemos hasta ahora no es lo que buscamos. Por eso, los jugadores están plenamente convencidos de que lo que tenemos que conseguir es ganar, y eso veníamos a buscar hoy (por ayer). Creo que hicimos los méritos, creo que hicimos más goles que el rival, pero no ganamos”.