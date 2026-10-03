Un punto muy protestado por la UD Ourense ante el Real Unión de Irún (1-1)

La UD Ourense sigue quemando etapas de acondicionamiento a la Primera Federación. En la sexta jornada se enfrentó, además de a un rival de entidad como el Real Unión de Irún, a la labor arbitral que, con tres decisiones polémicas, tras ver las imágenes del VAR, le privó de sumar el primer triunfo de la temporada.

El inicio de partido, como es algo habitual no fue bueno, con el equipo sin opción de tener posesión, encerrado en su área y a merced del rival que, con centros laterales, fútbol directo o por momentos combinativo tuvo opciones de gol. Fue un cuarto de hora de dominio local, al que sucedió otra fase hasta el último cuarto de hora del primer tiempo en el que el choque fue insulso, sin apenas presencia en las áreas y en el que solo un error en un despeje de Cabrera al centro del área y el infortunio de Tejón al intentar sacar el balón a De la Mata, al que golpea cometiendo penalti, desnivela y pone cuesta arriba el partido para el equipo de Juan Carballo con el gol de Galarza (1-0).

Pero el partido cambió poco a poco. El equipo rojillo comenzó a ganar duelos, a estar mejor asentado y casi a dominar el partido y comenzar a amenazar, como con un robo de Ferreiro en tres cuartos que Baldrich no logra culminar. Y los últimos minutos antes del descanso fueron de protagonismo arbitral. En una acción aislada en la que Xabi Domínguez gana la acción a Albizua, éste le derriba en el área y el colegiado, tras ver el VAR, señala córner cuando en la jugada solo hay contacto del defensa, que no toca el balón. El córner lo toca en segundo palo Puime y Baldrich remata en boca de gol para el 1-1, pero el colegiado interpreta un fuera de juego que tampoco se puede ver en el VAR. Antes del descanso Bastida todavía sumó una ocasión más.

Empate y otro gol anulado

El buen juego del conjunto rojillo culminó con una definición de calidad de Xabi Domínguez ante una mala salida del portero irundarra en el inicio del segundo tiempo para igualar el choque (1-1).

Y desde ese momento el Real Unión tomó el control del juego, remató un balón al larguero y Vizoso fue de nuevo determinante con dos paradas salvadoras. Todo iba encaminado al empate hasta que de nuevo el colegiado fue protagonista. Un balón largo que Baldrich gana la partida al defensa local y culmina con un remate a la escuadra para el 1-2 a tres minutos del final, el árbitro consideró falta para poner el punto y final a una tarde sin recompensa a los méritos rojillos.