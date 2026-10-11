Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense, satisfecho tras la primera victoria

El técnico de la UD Ourense, Juan Carballo, que no se pudo sentar en el banquillo al encontrarse sancionado, se mostraba muy satisfecho por el primer triunfo de la temporada recordando todo lo vivido hasta este momento: “Llegó la primera victoria después de merecerla en dos partidos seguidos y llegó delante de nuestra gente y tras recibir muchos golpes. Ahora estamos muy felices, pero a mí por lo menos me durará solo hasta mañana por la mañana, pensando ya en Avilés”. Y en su reflexión puso de relieve que lo que más le agradaba era “por los jugadores, porque son los protagonistas de todo esto y están trabajando mucho y bien para conseguirlo”.

Un triunfo que puede significar un punto de inflexión. “Ganar quizás ayuda para entrenar. Hoy vi a mi equipo, con el que me identifico y que hace cosas que trabajamos y potenciamos desde hace tiempo y me siento muy orgulloso de ellos como cuando perdíamos y pocos confiaban en llegar a este punto”, añade.

A la hora de valorar el triunfo y lo que puede suponer para el grupo hizo una reflexión: “Todo proceso tiene varias fases. Este inicio que sufrimos nos está sirviendo para unirnos y empatizar con mi compañero y genera energía y si somos capaces de prolongarlo en el tiempo nos llevará a hacer cosas bonitas”.

Calma y prudencia

Dentro de la euforia y la alegría del momento, quiso ir más allá con un mensaje alto y claro: “Seguramente nos respetarán más ahora, pero aún nos queda mucho. Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Tenemos que seguir sabiendo lo que somos. Seguir construyendo desde la precaución. Calma y prudencia”, asegura.

Y no pasó por alto el vivir el partido fuera del banquillo, algo que sufrió: “Fue difícil, porque no puedes estar cerca del jugador y transmitirle lo que ves”.