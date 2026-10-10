A la séptima llegó la victoria de la UD Ourense ante el Barakaldo (1-0)

El primer triunfo en la Primera Federación de la UD Ourense llegó en la séptima jornada, en O Couto y con un gol de calidad en la definición de Baldrich que entrará en la historia del club, en un partido con escasas ocasiones de gol, mayores fases de control con el balón de los rojillos por primera vez en la temporada y en el que el equipo ourensano refrendó su asentamiento definitivo en la categoría.

El inicio de partido del equipo de Juan Carballo fue distinto a todos los anteriores, con mayor control desde la posesión, sin sufrir en el primer tiempo en defensa, aunque con la dificultad habitual para generar ocasiones. Tuvieron más presencia Tejón y Champi, junto a Xabi Domínguez como principal estilete ofensivo en banda, pero sin encontrar a Ferreiro en ataque. No fue un primer tiempo de dominio absoluto porque el Barakaldo tuvo momentos de cierto control, aunque la única opción clara fue un cabezazo de Baldrich a centro de Cabrera que atajó Gaizka.

El arranque del segundo tiempo fue clave. El Barakaldo pudo adelantarse con un remate de cabeza de Beñat que rozó el poste de la portería de Vizoso. Sin embargo, llegó la jugada del partido: una excelente conducción de Samu Pardo desde zona defensiva culminó en un pase milimétrico en profundidad para Baldrich, quien resolvió con un tiro cruzado para batir a Gaizka y poner en ventaja a los locales.

El gol cambió el choque. El Barakaldo busco el empate con fútbol directo y acciones a balón parado, mientras la UD Ourense trataba de sostenerse desde la posesión. En ataque apenas hubo presencia local, salvo por la velocidad de Cristian Carro, y todo se encaminó a un tramo final de sufrimiento para amarrar los tres puntos.

Parada clave de Vizoso

Las ocasiones del Barakaldo no fueron muy claras hasta el minuto 87, momento en el que emergió Vizoso con una mano salvadora a remate de Jon Cabo. El epílogo del encuentro dejó un último susto con un testarazo de Badiola que rozó el palo, antes de que la afición rojilla pudiese celebrar la primera victoria de la temporada.