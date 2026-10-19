Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense: “Hubo un partido antes y otro tras el 2-0”

El técnico de la UD Ourense, Juan Carballo, comenzó la rueda de prensa analizando el partido en global y las claves, a su juicio, de la derrota: “Creo que hubo un partido antes y otro tras el 2-0. Hasta ese momento era un partido muy parejo, en el cual los dos equipos tenemos ocasiones para poder hacer gol. Sí que ellos consiguen ponerse por delante y eso nos hace daño. Somos capaces de reponernos y creo que en la segunda parte, sobre todo esos primeros 15-20 minutos, sí que entramos bien, sí que generamos sensaciones, igual no de finalización muy clara o de intervenciones de mucho mérito de Álvaro, pero sí que cercanía a la portería de Avilés. Después ya íbamos mucho más tarde a situaciones de presión, ya íbamos con esa frustración de sentir que no estábamos siendo tan inferiores, o inferiores al rival, como para ir perdiendo 2-0. Los últimos minutos ya fueron un poco más de trámite y sí que de intentar acercarnos al resultado, al partido, pero ya con mucha más dificultad”.

Para Juan Carballo, que tuvo que ver el partido desde la grada por estar sancionado, la acción y el primer gol marcaron un antes y un después en el desarrollo del partido: “Sin duda. Ya digo, creo que además la acción del primer gol es una defensa de centro lateral, de un balón que viene de muy lejos. Creo que tanto la situación de marca en el área como la intervención de jugadores cercanos al poseedor para que no sacasen el centro puede ser mejor. Y eso sí que nos debilita. Hay un tramo ahí en el cual nos sentimos un poquito más débiles”.

“No es para perder 3-0”

A la hora de analizar el partido y el contexto en el que llegaban ambos equipos, valoró positivamente el comportamiento defensivo de sus jugadores con una nueva estructura defensiva y consideró abultado el resultado final: “Creo que durante la primera parte fuimos un equipo fiable defensivamente, variando entre la estructura de cuatro y la estructura de cinco”. Y añadía que las sensaciones son buenas pese al marcador: “Creo que fuimos capaces de atenazarlos en muchos momentos, pero bueno, al final este deporte va de goles, va de acierto. Ellos tuvieron, evidentemente, muchísimo más que nosotros. Pienso que el partido no es para perderlo 3-0, pero sí que le doy un mérito muy grande a todo esto”.