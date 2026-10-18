Sin opción a nada para la UD Ourense en Avilés (3-0)

El primer triunfo de la temporada la pasada semana y las buenas sensaciones del equipo en las últimas jornadas hacían albergar esperanzas de mantener la racha en la visita a Avilés, pero el equipo de Juan Carballo , la UD OUrense, no se encontró en el terreno de juego y recordó episodios de las primeras jornadas, en un partido sin historia casi desde el pitido inicial y en el que se mostró errático tanto en defensa como en ataque y a merced de un rival que lo terminó goleando.

Los primeros minutos de juego escenificaron un partido abierto, con numerosas llegadas al área rival y sin control. A los cuatro minutos llegó quizás la jugada que pudo marcar el partido en contra de los rojillos. Un robo en medio campo de Gandarillas con una buena conducción hasta la frontal del área y el remate final, que parecía abocado al 0-1, terminó en una buena intervención de Álvaro Ratón y supuso un golpe moral para los rojillos, que desde ese momento ni fueron capaces de dominar el medio campo, ni controlar el partido en defensa a pesar de estar en un bloque medio bajo, quedando en manos de Vizoso y sus intervenciones para evitar el gol y de Ferreiro en ataque para buscar alguna otra opción para marcar.

Fue un período de numerosas llegadas al área de ambos equipos, pero pocas de ellas con clara opción para el gol. Vizoso salvó la primera a los siete minutos ante Berto, Baldrich no llegó por poco a otra jugada combinativa rojilla antes del cuarto de hora y el choque se encaminó a una fase de descontrol que podía ir bien para los intereses ourensanistas hasta que llegó la jugada clave que definió el partido, en el minuto 31. Sillero puso un balón colgado al área que ni Cabrera ni Vizoso, en una mala salida, pudieron impedir que Cris Montes, con un remate de cabeza picado, estableciese el 1-0. Desde ahí el Avilés pasó a dominar el partido por completo.

Ferreiro lo intentó hasta el descanso con varias acciones, pero sin rematador final, en los últimos coletazos de una UD Ourense que jugaba a dos velocidades menos que el rival y que no tenía ni un buen posicionamiento en el campo ni posesión o control del partido. Y de ahí el aluvión del segundo tiempo. Porque tras el descanso el Avilés se hizo con la posesión del balón, con una inicial de hasta casi cuatro minutos consecutivos, aunque en los primeros minutos y con las imprecisiones en la combinación de los avilesinos, el recién entrado Noel, en dos ocasiones con remates desde la frontal del área, y Baldrich, con otro flojo de cabeza, amenazaron con el empate.

Sin opción y goleada final

El Avilés se mostraba muy superior y ni con los cambios de Juan Carballo, dando entrada a Xabi Domínguez, que sorpresivamente empezó en el banquillo, los rojillos consiguieron dar sensación de poder amenazar la portería rival para buscar el empate. Con el paso de los minutos el equipo ourensanista, inmerso en una presión improductiva y descolocado en defensa, los avilesinos sentenciaron el choque con goles a placer en dos acciones de velocidad y calidad de Santamaría y Natalio, que pudieron ser alguno más con una UD Ourense ya entregada y fuera de partido.

Un frenazo en la evolución que llevaba el equipo ourensanista, que se corta con una derrota sin paliativos y de la que extraer aspectos a corregir para afrontar la primera final anticipada de la temporada del próximo sábado ante el colista, el Arenas de Getxo.