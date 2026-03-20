El Arenteiro sigue sin coger aire ante el Celta Fortuna (1-1)

Otro partido más que el Arenteiro se queda en el casi. Empate a un gol ante un Celta Fortuna que no fue mejor, que estuvo más rácano y que le llegó con empujar en el tramo final para llevarse un punto y gracias, porque tuvieron el 1-2 en el 96. Antes, los verdes merecieron mejor suerte, pero la falta de acierto ante la meta rival les privó, una vez más, de una victoria que se les sigue resistiendo.

Empezó bien el equipo de Juanfran García, muy enchufado y con más ganas que el filial. Un remate de cabeza de Eliseo tras falta y un balón largo del meta Diego García que cazó David Ferreiro entró en el área y se empachó de balón y la mandó por encima del larguero. Fue el preludio del gol que llegó en el 18. Centro desde la izquierda de Diego Moreno y Jordan Sánchez, entrando desde atrás, empuja la pelota a la red.

El gol sentó bien a los locales, que tuvieron ocasiones para marcar un segundo que le diera tranquilidad. La más clara fue una doble en el 25. Bastida empaló un centro de Ferreiro, pero el meta Coke Carrillo evitó el tanto. Kandoussi, ayer novedad en el once, recogió el rechace y disparó, pero un defensa evitó el tanto. En el 38, de nuevo Kandoussi robó una pelota en tres cuartos y remató con la izquierda y paró el meta visitante. Y en el 44, llegó la polémica. Remate de cabeza de Eliseo que marca, pero el colegiado anula el gol por fuera de juego. Tras estar en el VAR varios minutos no cambió la decisión ante el enfado local.

En la segunda parte salió mejor el Celta Fortuna. Avisó con un remate de Ángel Arcos que detuvo el meta verde. Aunque los locales con las contras buscaban el segundo. Un centro de Kandoussi no lo remató bien Ferreiro y en el 62 otro gol anulado a Víctor Mingo por fuera de juego de Ferreiro antes de que Kandoussi centrara para el tanto del madrileño. Otra regla que no se entiende. No pitan los fueras de juego hasta que concluye la jugada y eso lo que hace es crispar al personal.

El filial inclinó el campo, dominaba, pero salvo un remate de Álvaro Marín en el 79 y una internada de Ángel Arcos, una pesadilla por la izquierda y que detuvo Diego, ningún peligro más. Y en el descuento, lo peor. Somuah obligó al meta verde, Arcos disparó fuera y en el 93 los dos protagonistas de nuevo. Centró Arcos y remató solo de Somuah al fondo de la red. Y menos mal, porque en el 95 de nuevo Somuah obligó a Diego García, que rechazó y Arcos solo mandó fuera para el 1-2.