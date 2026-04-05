Juanfran García, entrenador del Arenteiro: “Este es un mazazo importante”
DECLARACIONES POSPARTIDO
El técnico Juanfran García reconoció tras la derrota ante el Arenas de Getxo que “el equipo compite, pero con muy poquito nos penalizan demasiado”
Juanfran García, técnico verde, afirmó tras el partido que “la sensación que me queda es que el equipo compite, está en los partidos, pero con muy poquito el rival te penaliza mucho. Hemos ido con todo lo que teníamos, hemos puesto todo lo que teníamos en el banquillo, pero no nos ha llegado. Al equipo poco le puedo decir, ha estado en el partido, ha competido, ha tenido fases buenas, otras en las que hemos sufrido, pero repito esa sensación de impotencia que con muy poco nos penalizan mucho. Cuando estás así, todo pasa en contra”.
Y no dudó en reconocer que “la realidad es que lo de hoy es un mazazo importante, es un palo duro. Estoy desencantado con la situación y con el resultado, no con el trabajo que se realiza y estoy seguro de que el equipo va a competir en el próximo partido, porque tenemos que seguir, no queda otra y en los siete partidos que faltan tenemos que ir por los máximos puntos posibles. Somos profesionales, estamos defendiendo una camiseta, un escudo, un club y tenemos que competir hasta el final, es la tarea del cuerpo técnico y los jugadores y lo que no quiero es a nadie que no esté comprometido, el que no quiera lo tiene fácil, hablar con el presidente y si no quiere estar que no esté, porque será beneficioso para el equipo y para él”.
Contenido patrocinado
