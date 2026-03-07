Juanfran García, entrenador del CD Arenteiro: “No venimos aquí a vender cosas que no son reales”

El nuevo técnico verde, Juanfran García, junto a su segundo, Juan Carlos Gómez, fueron presentados en la mañana de este viernes en Espiñedo. Sus primeras palabras fueron para “agradecer que pensaran en nosotros. En cuanto se nos presentó esta oportunidad no dudamos lo más mínimo, cogimos el coche y nos venimos, pese a estar en Valencia en plenas Fallas. Aquí estamos con una sonrisa porque creo que se trabaja mejor, pero, siempre en un contexto de responsabilidad y exigencia máxima”.

Sobre como encontró el vestuario y cuál fue su primera impresión afirmó que “no voy a mentir. El primer día fue de malas caras de los jugadores por la situación que atraviesan, pero los tres días posteriores los chavales han pegado un cambio de actitud, en sus rostros, en intensidad, y tienen muchas ganas de que el partido sea ya. Hemos encontrado un grupo increíble, unas personas brutales, con hambre y ganas de demostrar que no se merecen estar en dónde están”. Habló de la situación del equipo: “No hay que engañar a nadie. No venimos aquí a vender cosas que no son reales. Es verdad que estamos a siete puntos de la salvación, que es una losa, también te digo que estamos convencidos de conseguirlo si no no hubiéramos venido para aquí. Quedan doce partidos, pero esa no es la meta, es que solo queda uno, que es este. Ese es el objetivo, ganar este primer partido”. Sobre el rival de hoy dijo que “no me suelo fijar mucho en el equipo rival. Es importante estar nosotros bien, intensos, concentrados y si somos capaces de mantener eso, estoy seguro de que los tres puntos serán para nosotros”. Y termino pidiendo “el apoyo de la afición que para nosotros va a ser fundamental para afrontar el partido bien. También queremos un equipo fiable, que se genere autoconfianza, que se revelen y sobre todo que salgan de su zona de confort”.