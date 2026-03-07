El proyecto Juanfran en el Arenteiro arranca con el Castilla

El nuevo Arenteiro vuelve a escena este sábado por tarde, desde las cuatro y cuarto en Espiñedo, ante el Real Madrid Castilla. Lo hace con el cuarto técnico que se sentará en el banquillo verde esta temporada tras los intentos fallidos de Jesús Arribas, el interino Luis Vilachá y Jorge Cuesta. Ahora llegó Juanfran García para lo que falta de temporada con el objetivo de salvar el equipo del descenso. No lo va a tener fácil el técnico valenciano, que llegó el lunes de madrugada a su nueva casa y que ha entrenado tres días. Doce jornadas tiene por delante para obrar el milagro. El primer combate es esta tarde y, aunque puntos quedan de sobra, una nueva derrota sería complicar todavía mucho más la situación.

El equipo se ejercitó en la mañana del viernes en A Uceira y lo hizo con la frescura que da un nuevo técnico al que todos intentan agradar. Habrá que ver qué once pone en liza el nuevo técnico, pero se presume que podría haber varias novedades. Lo que es seguro es que tanto Eliseo Falcón, que se perdió el derbi de O Couto por un virus estomacal, como Dani Lasure, que aunque jugó, el día siguiente al choque se lo pasó en urgencias por el mismo motivo, estarán disponibles. Y también podrían estar Alpha y Gorka Pérez, que eran bajas por lesión, pero que ya entrenaron durante esta semana. Tres derrotas consecutivas lleva el equipo verde por lo que el único objetivo es cambiar esa dinámica tan negativa que les tiene a siete puntos (más golaverage) de la salvación.

Enfrente estará un Real Madrid Castilla, que siempre tiene mucho tirón entre los aficionados por lo que se espera una buena entrada. El filial blanco no atraviesa por su mejor momento, y pese a que se encuentra a un punto de los puestos de promoción, sus números, sobre todo fuera de casa, no son los mejores. Al frente del equipo blanco llega Julián López de Lerma, un técnico que llegó al banquillo hace siete partidos en sustitución de Álvaro Arbeloa cuando este subió al primer equipo. Una victoria, cuatro empates y dos derrotas es el balance desde la llegada del pacense, que curiosamente también había sustituido a principio de temporada a Arbeloa en el equipo de División de Honor juvenil.

El once que pueda presentar el filial este sábado tarde en Espiñedo es una incógnita, teniendo en cuenta que siete jugadores estaban ayer a la noche en Balaídos con el primer equipo. Lo normal es que si no todos, la gran mayoría viajen a O Carballiño y muchos estarán sobre el campo. Tiago Pitarch fue titular frente al Celta de Vigo y en la convocatoria estaban Aguado, Cestero, Maestre, Manuel Ángel, Lamini y Palacios.