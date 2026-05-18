Juanfran García, entrenador del CD Arenteiro: “¿La deuda? Hay incertidumbre”

Juanfran García, entrenador del Arenteiro, pasó revista a una nueva derrota de los verdes en el adiós a su estadio este curso. “En todos los partidos nos entregamos. En el primer tiempo nos hemos sentido cómodos, ellos no nos generaron ocasiones apenas, pero debimos dar un pasito hacia delante. En el segundo tiempo, la Ponferradina apretó más. Cuando nos quedamos con un jugador menos, nos costó más. Aún así, hemos sacado cinco o seis córneres y agotado los cambios”, explicó.

El preparador del conjunto de O Carballiño también habló sobre las actuaciones arbitrales. “La semana pasada lo denuncié y fui claro. El arbitraje no se adecuaba al respeto que merece este club y su historia. Creo que es mucho más fácil arbitrar a un equipo que ya no se juega nada”.

Sobre la situación económica y la deuda con la plantilla, Juanfran apuntó que “la situación está igual que hace un mes y que hace 15 días. Hay incertidumbre sobre si el club podrá saldar la deuda, incluida la ayuda a la vivienda. Hay que esperar al 30 junio a ver si se encuentra un inversor”. Todo en una jornada en la que un grupo de socios pidió firmas para reclamar las cuentas actualizadas al club. Se las intentaron entregar a la directiva, pero no tuvieron éxito.