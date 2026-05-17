Despedida amarga de Espiñedo del Arenteiro ante la SD Ponferradina (0-1)

El Arenteiro añadió una herida más a su calvario. El equipo verde perdió 0-1 ante la Ponferradina en lo que fue la despedida de Espiñedo por esta campaña. Ante un rival que se estaba jugando sus opciones de play off, los de Juanfran (aún inédito en eso de ganar) lo intentaron, especialmente en la segunda parte, pero en ese depósito ya no hay gasolina. Y la que queda, no es súper. Los bercianos no sentenciaron, dejando la incertidumbre permanente, pero tampoco pasaron grandes apuros para certificar su alegría.

La noticia llegó nada más pitar el colegiado el inicio. Saque de David Ferreiro y parón de unos segundos como protesta por los impagos. Aplausos del público y de los jugadores de la Ponferradina en solidaridad. Fue la imagen del partido y el resumen de la temporada.

Cuando la cosa se volvió a acelerar, Kandoussi fue el primero en avisar con un fuerte disparo cruzado que el meta visitante repelió a córner. Fueron las únicas noticias serias de los verdes en ataque en este primer acto. La Ponferradina se hizo con el control poco a poco, madurando sus ataques. Andoni, de falta directa desde la frontal, puso a prueba a Alvin, que respondió de forma sobresaliente en el minuto 16. Los bercianos jugaban en campo contrario y no tenían más ocasiones porque estaban reñidos con la precisión en los centros, siempre lejos del potenciar rematador.

Desequilibrio

Precisamente en uno que parecía complicado, Calderón sorprendió, puso el balón dentro del área pequeña y Slavy, que le comió la tostada a Eliseo, marcó el 0-1 para la Ponferradina cuando corría el minuto 33. Nada que no se viera venir. De ahí hasta el descanso, más centros peligrosos de los visitantes y un intento de Diego Moreno que no encontró un socio para los locales, carentes de peresencia y pegada en la zona peligrosa.

El paso por los vestuarios duró una eternidad. La obligación de unificar horarios y lo larga que fue la primera mitad del Castilla-Arenas hizo que el resto de duelos esperaran. Al volver, los verdes trataron de meterle un punto más de intensidad. Jordan probó suerte en el 56, pero su disparo se fue arriba. En el bando contrario, las entradas de Calderón por la derecha y la potencia de Keita ponían en aprietos a la zaga local.

En ese toma y daca de no muchas revoluciones llegó la roja directa a un Bastida que había entrado tras el descanso. Entrada por detrás, nada del otro mundo, pero delante del árbitro. El VAR la confirmó y el Arenteiro se quedaba con uno menos para convertir la misión en todavía más imposible. Justo después, Keita tuvo el 0-2 con un remate a bocajarro que sacó bien Alvin.

Adilson, otro de los cambios hechos por Juanfran, se mostró activo en la zona de ataque verde, pero sin pólvora. Ni unos podían empatar, ni otros se lanzaban a sentenciar. Mucho riesgo para una Ponferradina que se jugaba la zona noble. Desde el saque de esquina llegaron las últimas ocasiones para los verdes. Ni así. El partido languideció en el descuento sin mucho que rascar. La parroquia berciana (más de 300) celebró en un Espiñedo que baja triste el telón de este curso. Los aficionados carballiñeses aplaudieron el esfuerzo de los suyos mientras fiscalizan la temporada realizada en los despachos. Y que es este final se les está haciendo eterno.