Juanfran García, nuevo entrenador del Arenteiro

Otro día caliente en el CD Arenteiro, que no consigue tener estabilidad ni en lo deportivo ni en lo institucional en uno de los peores momentos del club en los últimos años. En este caso los acontecimientos se desarrollaron en el campo sintético de A Uceira, en donde desde primera hora de la mañana estaban las noticias. A las diez y media estaba previsto el entrenamiento de la primera plantilla, con Luis Vilachá y el resto del cuerpo técnico al frente tras la destitución de Jorge Cuesta en la tarde del lunes. También Juan Martiñá, que trabajaba como analista desde principio de temporada y había llegado con Jesús Arribas y que decidió abandonar el equipo. El técnico vigués también se pasó por el entrenamiento, para antes de comenzar la sesión despedirse de los jugadores a los que hasta el domingo, en la última sesión en Salamonde tras el partido con el Ourense CF, tuvo al mando.

A la finalización del mismo apareció por las instalaciones el que ya es nuevo técnico de los verdes, Juanfran García, acompañado del que será su segundo, Juan Carlos Gómez. El nuevo técnico tiene experiencia en Segunda División y también en la categoría, ya que dirigió al CD Lugo y a la SD Ponferradina. Su segundo, que también fue jugador de élite en equipos como el Atlético de Madrid, Valladolid, Getafe, Sevilla o Elche y ya como entrenador en el Mairena, Ecija, Xerez o Don Benito. Ambos fueron presentados a la plantilla, para luego irse a comer y descansar en el Apartahotel Arenteiro.

Esta mañana de miércoles realizará su primera sesión de entrenamiento pese a que en la tarde del martes el presidente, Argimiro Marnotes, en una entrevista que concedía en la Radio Galega, afirmara que el técnico valenciano era solo una de las opciones que barajaban y no confirmaba su fichaje, cuando ya estaba en O Carballiño desde primera hora de la mañana y con su fichaje cerrado.

Ya por la tarde continuaron las reuniones con Jorge Cuesta para cerrar su finiquito, condición indispensable para que el nuevo entrenador de los verdes pueda sentarse en el banquillo el sábado, en el choque ante el Real Madrid Castilla, otro partido clave para el futuro del equipo que necesita una victoria como el comer para romper la mala racha que arrastra.

También a lo largo de la tarde transcendió, aunque desde el club de O Carballiño nadie se ha pronunciado, la renuncia del directivo Manuel Cid Pan, que llevaba en el club desde la incorporación de Marnotes y que ejercía como coordinador de la base, aunque también estaba en el día a día del primer equipo, haciendo diferentes labores e incluso en algunos partidos fuera de casa ejerció como delegado. Se despidió en sus redes sociales. Es una nueva salida que se une a la del director deportivo, Joan Farías a principios de febrero, cuando finalizó el mercado de fichajes, y que tras comparecer en rueda de prensa y abrir la caja de los truenos, desde la junta directiva decidieron su cese.

En el aspecto deportivo, el equipo tiene programados entrenamientos hasta el viernes a las diez y media en A Uceira, esperando poder recuperar a Elíseo Falcón, que se perdió el último partido por un virus estomacal, mismo problema que sufrió Dani Lasure, que estuvo el pasado domingo en urgencias. También podrían volver los defensas Alpha y Gorka Pérez, que estuvieron ausentes en O Couto por unas molestias musculares.