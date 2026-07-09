Justino Barbosa y Pablo Parrilla se van de la UD Ourense

La UD Ourense debutará en la liga y lo hará con un presupuesto modesto. Dos condicionantes importantes que obligan a tener paciencia y buena puntería en un mercado muy exigente. Nada que pueda sorprender, pero más importante cuando la plantilla requiere de más fichajes porque varios jugadores que el club querría mantener han optado por cambiar de equipo. Todos importantes, pero los dos más destacados son los de Justino Barbosa y Pablo Parrilla.

El extremo era un secreto a voces que se había comprometido con el Fabril

Desde hace semanas el club es consciente de ello. El extremo era un secreto a voces que se había comprometido con el Fabril para incorporarse al equipo que fue campeón de grupo la campaña pasada en Segunda RFEF, pero sobre todo formar parte del ambicioso proyecto del Deportivo de A Coruña. Ayer los dos clubes confirmaron la noticia.

El siguiente en anunciar su salida podría ser Pablo Parrilla. La brújula del equipo que construyó Borja Fernández y pieza indiscutible para el entrenador ourensano tiene “novias” de sobra en las que elegir. Proyecto de la categoría y del extranjero por los que confirmó hace tiempo que no seguiría en la UD Ourense y al que solo le falta arrancar el último pétalo para anunciar su destino definitivo.

Justino y Parrilla han sido dos de los referentes de la grada de O Couto, además de señas de identidad del proyecto por su calidad y ourensanía. Antes también anunciaron su marcha, por distintos motivos, Santi de Prado, Osián Vázquez y Simón Luca, además de la retirada de Pol Bueso, que pasa a formar parte del cuerpo técnico que dirige Juan Carballo.

En el otro polo están las renociones, entre las que destacan los dos porteros. Primero el club ató a Manu Vizoso y ahora lo hace con Bruno Rielo. Como novedades, hasta ahora, el fichaje del centrocampista del Vetusta Diego Tejón, aunque el club tiene muy cerca a jugadores como el ourensano David Ferreiro.