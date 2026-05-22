Kensly Vázquez: "Deseo que el Ourense CF se salve"

El Ourense CF está con los cinco sentidos puestos en el último partido de liga de mañana, viernes 22 de mayo, desde las seis y media de la tarde en el campo de O Couto ante el flamante campeón, el Tenerife. Pero no dejará de pensar en lo que pueda ocurrir en otros campos, donde también se juega buena parte de sus posibilidades de permanecer en Primera Federación un año más.

Muchas de sus opciones se deciden en el estadio Príncipe Felipe, feudo en el que el Cacereño se enfrenta al Talavera. Y vistiendo la camiseta del equipo local estará un viejo conocido del equipo ourensano: Kensly Vázquez Cervera, que defendió la camiseta azulona hasta el mercado invernal. Concretamente se desvinculó del Ourense CF a principios de enero. En su mochila se llevó una Copa Federación, en la que marcó cuatro goles, la participación en la Copa del Rey y muchos partidos con el equipo en liga, competición en la que anotó tres tantos.

Kensly Vázquez nació en Haití, aunque con dos años llegó a Cádiz, donde desarrolló casi toda su carrera hasta que la temporada pasada llegó cedido al Bergantiños. Tras desligarse del conjunto gaditano, firmó esta campaña por el Ourense CF, aunque en enero tuvo que dejar el equipo: “Estaba muy contento, conseguimos ganar la Copa Federación, pude jugar contra todo un Oviedo o un Girona, pero fue una decisión del cuerpo técnico y tuve que abandonar el equipo. Son cosas del fútbol y no se le debe dar más importancia”, asegura.

Sin embargo, sigue teniendo al equipo azulón muy presente: “Tengo muchos amigos en el equipo y está claro que les deseo lo mejor; deseo que consigan la salvación y todo lo que pueda ayudar lo haré, sin ninguna duda”, añade. Algo que él ya consiguió con el Cacereño la pasada jornada tras una victoria clave en Zamora.

Ahora tienen por delante un partido en el que no se juegan nada, pero ya avisa que no se lo van a poner fácil al Talavera: “Que nadie dude de que vamos a darlo todo. Por encima de todo está ser profesionales y nuestro orgullo”. Además, desvela detalles de la motivación del vestuario: “Ayer tuvimos una charla con el director deportivo y con el entrenador en la que nos dijeron que teníamos que despedirnos ante nuestra afición con una victoria. Además, existe mucha rivalidad; los compañeros quieren ganar sí o sí”.

Sobre su futuro, Kensly termina contrato y no oculta su predilección: “Si por mí fuera me encantaría volver a jugar por ahí. Soy de Cádiz, pero me gustó mucho Galicia y mis prioridades van a ser tratar de volver por esas tierras”.