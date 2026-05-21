Las cuentas están muy claras para el Ourense CF

El sábado, alrededor de las ocho y media de la tarde, el Ourense CF conocerá su destino: si logra permanecer una temporada más en Primera Federación o si acaba descendiendo a Segunda Federación, con las varias combinaciones que se pueden dar, es la opción que mayor porcentaje tiene.

El empate de la pasada jornada en el campo de Talavera casi acabó de enterrar las opciones azulonas. Todo pasaba por sumar tres puntos para ver la situación mucho más favorable en la cita de este sábado, pero el punto conseguido valió para muy poco. Para más inri, la sorprendente victoria del Cacereño en el Ruta de la Plata ante el Zamora le otorgó la salvación matemática a los extremeños y complico mucho más las opciones ourensanas.

Las cuentas para que esta última jornada el Ourense CF pueda conseguir la salvación están muy claras. Lo primero que tiene que hacer el equipo de Cándido Gómez es ganar su partido ante el Tenerife. Y no le va a ser nada fácil, aunque el cuadro de Álvaro Cervera hace varias jornadas que se ha proclamado campeón y ha logrado el ascenso a Segunda División. Con todo no van a venir de excursión a Ourense y la prueba de que siguen jugando a un gran nivel es que la pasada jornada ganaron 3-0 al Pontevedra, uno de los equipos más en forma de la liga y que se está jugando entrar en promoción de ascenso.

Condicionantes

A partir de ahí tocará mirar para otros campos, porque no dependen de ellos. El Talavera tendría que empatar o perder en su partido ante el Cacereño, ya salvado. Los talaveranos ya han recibido 800 entradas para sus aficionados que arroparán a los suyos en busca de una victoria. La mejor noticia para los ourensanos es que las relaciones entre ambos equipos no son las mejores y esto puede ser algo a lo que agarrarse. Además de este partido, tendrán que tener otro ojo puesto en Pasarón. El equipo de Rubén Domínguez recibe al Real Avilés, al que le llegaría un empate para ser el equipo que consiga la salvación matemática. La ventaja para los ourensanos es que el equipo granate necesita sumar los tres puntos para meterse en la promoción de ascenso.

Pero cuando parecía que con esas cuentas podría llegar, aparecieron otras dos combinaciones que pueden ser fatídicas para los intereses ourensanos. El Osasuna Promesas, que la pasada jornada consumó su descenso matemático tras empatar en Ferrol, pero al sumar cuarenta puntos, si gana su partido ante el Mérida, puede propiciar un triple empate a 43 puntos entre asturianos, ourensanos y navarros. En ese caso, contando con la derrota o empate de Talavera, que no llegaría a esa cifra, se salvaría el conjunto avilesino. Y quedaría una más, si ganan los talaveranos, pierde Avilés y gana el Ourense CF y también Osasuna Promesas se daría un cuádruple empate a 43 puntos que le daría la salvación a los de Talavera de la Reina. Todo un galimatías de posibles resultados que propiciarán que este sábado por la tarde todos los implicados tendrán que estar muy atentos a lo que suceda en otros campos, no solo al suyo.

Todos disponibles

En el aspecto deportivo, el equipo descansó el lunes y desde el martes ya prepara el partido en el campo de Oira. La buena noticia es que están disponibles todos los jugadores. Regresan los sancionados Carmona y David Muñoz, y también Amin, que arrastra problemas de pubis, pero ya viajó el pasado fin de semana a Talavera.