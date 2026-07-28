La liga comenzará con un derbi en Espiñedo entre Arenteiro y Barco

A Illa de Arousa fue el lugar elegido por la Real Federación Gallega para el sorteo del calendario de Tercera Federación, ya que el Céltiga cumple 100 años y el acto forma parte de la celebración de su centenario. El campeonato liguero arrancará el 6 de septiembre con el derbi entre el Arenteiro y el Barco, un encuentro que se disputará en Espiñedo.

El otro equipo ourensano de la categoría, el recién ascendido Antela, se estrenará en la liga visitando al Viveiro en el estadio de Cantarrana, en el desplazamiento más largo de toda la temporada, con 248 kilómetros de distancia.

El resto de encuentros de la primera jornada son: Somozas-Portonovo, Gran Peña-Lalín, Alondras-Pontevedra B, Estradense-Sarriana, Villalbés-Arteixo, Boiro-Montañeros y Silva-Céltiga.

El siguiente derbi ourensano llegará en la jornada 5 (4 de octubre) con un Arenteiro-Antela, y solo una jornada después, el 11 de octubre, se disputará el Antela-Barco. El calendario es simétrico, por lo que el orden de los derbis será el mismo en la segunda vuelta. En la última jornada, el Arenteiro visitará al Silva en A Grela, el Barco jugará en As Somozas y el Antela viajará a A Estrada.

El curso empezará el 6 de septiembre y terminará el 9 de mayo, cuando arranquen los play off

Esta temporada no habrá jornadas entre semana y el único parón llegará en Navidad. La competición se detendrá desde el 20 de diciembre hasta el 10 de enero de 2027.

Cambios en el play off

La liga regular terminará el 9 de mayo y, desde el 16 de mayo hasta el 20 de junio, se disputará la promoción de ascenso. Como es habitual, el primer clasificado ascenderá de forma directa a Segunda Federación, mientras que el segundo, tercero, cuarto y quinto jugarán el play off. La principal novedad es que desaparece la fase autonómica y las tres eliminatorias se disputarán frente a equipos de otras comunidades.

Además, los tres últimos clasificados descenderán a Preferente Futgal, aunque podría haber arrastres en función de los descensos de equipos gallegos desde Segunda Federación.