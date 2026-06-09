Linyola, el último rival del Estrela Cortegada

El Estrela Futsal ya conoce su último rival en el play off de ascenso a la Primera División de fútbol sala femenino. Después de superar con mucha solvencia al Leganés (12-5 en el global), el conjunto de Cortegada se medirá al Linyola.

El conjunto ilerdense, que había sido subcampeón del Grupo 2, necesitó remontar en casa para superar la primera eliminatoria. Después de caer por 5-3 en la ida ante el San Fernando, ganó 5-2 en el Pirineo, en la Pla d’Urgell, en una segunda mitad que definió la eliminatoria, pues al descanso se llegó con empate a dos. A falta de confirmación oficial, el Estrela jugaría en Linyola el domingo a las 12:00 horas.

El hándicap de la logística y el fortín catalán

Por números, el conjunto de O Ribeiro, el mejor de los tres grupos, es el favorito, pero el conjunto catalán no es el mejor compañero de viaje posible. Ni por su potencial, ya que solo ha cedido dos empates y tres derrotas y en casa sus números asustan, con 14 victorias y un empate, sin derrotas; pero sobre todo por el desplazamiento, ya que las conexiones no son demasiado buenas y el hecho de realizarse el sorteo este lunes retrasa un poco más el aspecto logístico.

Taffa, director deportivo del Estrela Futsal, lamenta el “poco margen que tenemos para preparar el viaje. Nuestro rival tiene hasta mañana a mediodía (por este martes) para cerrar el horario del partido, aunque extraoficialmente será el domingo a las 12:00. Así, tocará viajar toda la madrugada del sábado”.

En cuanto a lo deportivo, asegura que el Linyola “será un rival difícil, en una cancha muy pequeña, con un fútbol sala muy directo y con una grada llena de gente con bombos y bengalas, animando siempre. Trataremos de buscar un buen resultado y no tener problemas con las lesiones ni las expulsiones. Es una eliminatoria de 80 minutos, por lo que habrá que tener tranquilidad”.

Tres de cuatro del grupo gallego

El potencial de los equipos del Grupo 1, en el que participaron los gallegos, quedó patente con el hecho de que tres de los cuatro conjuntos que accedieron al play off superaron la primera eliminatoria.

Además del Estrela Futsal pasaron ronda el Rodiles, segundo clasificado en la liga regular y el Marín, tercer clasificado. El único que se cayó fue el Segosala, además de forma muy sorprendente, porque en la ida había ganado 5-1 y en la vuelta cayó por un contundente 8-2 ante el Intersala 10. Las otras dos eliminatorias por el ascenso a Primera División son Rodiles-Almagro y Marín-Intersala 10.