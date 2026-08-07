Todo listo para el Torneo 3x3 de Xinzo de Limia

El baloncesto 3x3 volverá a ser protagonista este fin de semana en Xinzo de Limia con la celebración de la sexta edición del torneo organizado por el Concello de Xinzo de Limia y el AB Xinzo.

La competición, que debutó en 2016, regresó en 2022 tras un parón de cinco años y se ha consolidado como una de las citas estivales del baloncesto en A Limia.

En esta edición participarán 24 equipos, repartidos entre la categoría sub-15, con cinco conjuntos, y la categoría absoluta, que contará con 19 equipos.

Los encuentros comenzarán a las 15.45 horas en las pistas de las piscinas municipales. La categoría de cantera disputará la final y la final de consolación a partir de las 21.30 horas.

La fase final del torneo absoluto arrancará a las 22.00 horas, mientras que la final júnior está prevista para las 00.00 horas y la final sénior se jugará a la 01.00 horas.

El programa también incluye un concurso de triples, cuya final se celebrará desde las 23.00 horas, además del sorteo de regalos para los participantes y asistentes.