Todo listo para el Torneo 3x3 de Xinzo de Limia
24 EQUIPOS
El Torneo 3x3 de Xinzo de Limia celebra este sábado su sexta edición con 24 equipos entre las categorías sub-15 y absoluta, además de un concurso de triples
El baloncesto 3x3 volverá a ser protagonista este fin de semana en Xinzo de Limia con la celebración de la sexta edición del torneo organizado por el Concello de Xinzo de Limia y el AB Xinzo.
La competición, que debutó en 2016, regresó en 2022 tras un parón de cinco años y se ha consolidado como una de las citas estivales del baloncesto en A Limia.
En esta edición participarán 24 equipos, repartidos entre la categoría sub-15, con cinco conjuntos, y la categoría absoluta, que contará con 19 equipos.
Los encuentros comenzarán a las 15.45 horas en las pistas de las piscinas municipales. La categoría de cantera disputará la final y la final de consolación a partir de las 21.30 horas.
La fase final del torneo absoluto arrancará a las 22.00 horas, mientras que la final júnior está prevista para las 00.00 horas y la final sénior se jugará a la 01.00 horas.
El programa también incluye un concurso de triples, cuya final se celebrará desde las 23.00 horas, además del sorteo de regalos para los participantes y asistentes.
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