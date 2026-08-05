Xinzo de Limia asfalta cinco calles en el centro de la villa

El Concello de Xinzo de Limia pondrá en marcha una necesaria renovación del firme en cinco calles del municipio. La actuación, enmarcada dentro del Plan CooperOU impulsado por la Diputación de Ourense, cuenta con un presupuesto total de 330.265 euros y un plazo de ejecución estimado de tres meses, un cronograma que arranca oficialmente tras la firma del acta de comprobación del replanteo.

Los trabajos de reacondicionamiento viario se desarrollarán concretamente en la Avenida de Portugal y en las calles Alexandre Bóveda, Toural, Travesía do Bouzo y Dous de Maio. Cabe destacar de manera especial que el entorno resulta de vital importancia para la dinámica social, comercial y económica de la villa, ya que comprende parte de la zona donde habitualmente se instala la feria. Actualmente, el pavimento asfáltico en el punto presenta un deterioro provocado por el paso del tiempo y el uso intensivo, lo que supone un riesgo físico tanto para el tránsito constante de peatones como para la circulación diaria de vehículos.

La intervención ha sido adjudicada mediante licitación pública a la empresa Extraco y abarcará una amplia superficie total de 13.500 metros cuadrados. Las labores técnicas sobre el terreno consistirán inicialmente en el fresado profundo de la vía y su posterior aglomerado, aplicando una nueva capa de asfalto de seis centímetros de espesor. Además, los operarios encargados ajustarán minuciosamente las tapas de los pozos y los sumideros de aguas pluviales para dejarlos perfectamente alineados a la misma altura de la nueva rasante, culminando la obra civil con el repintado exhaustivo de todas las marcas viales necesarias.

Avances en la movilidad urbana

La nueva inversión asfáltica se suma a las intervenciones recientes impulsadas para transformar la movilidad en el núcleo urbano antelano. Hace escasas fechas, Xinzo de Limia estrenó la completa remodelación de su travesía principal, un proyecto integrador que incluyó la incorporación de un demandado carril bici. Las obras estructurales consolidan los pasos y estrategias iniciados durante el pasado año para lograr calmar el tráfico rodado, modernizar las infraestructuras locales y garantizar desplazamientos seguros para los ciudadanos.