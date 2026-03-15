Una victoria rentable de la Purísima ante el Maceda (0-1)

El delantero Suances, de La Purísima, intenta librarse de la marca de los macedanos Mario Gómez y Markel.

La Purísima logró un valioso e importante triunfo sobre el Maceda, por 0-1, gracias al tanto madrugador conseguido por Suances.

El partido se le puso de cara a los visitantes, cuando el artillero visitante recibió un balón largo y tras marcharse de dos rivales encaró la salida del portero que no pudo frenar el recorte de Suances, que terminó resolviendo desde un ángulo muy cerrado y así abriendo un marcador que no sufriría ninguna modificación hasta el final.

Estaba muy claro que había mucho en juego entre dos rivales que luchan por la permanencia y este gol le otorgó confianza el conjunto verde. Pudo llegar al empate el Maceda en un rechace de David Valcárcel hacia su propia portería que terminó salvando su portero, echando el balón sobre el travesaño.

La primera parte fuer intensa, donde los macedanos lo intentaban con Brais Díaz o Fran donde, este último jugador en una contra tuvo su oportunidad para marcar, pero la rápida salida de Dani Selas acabó despejando el peligro.

Tras la reanudación, se pudo observar claramente el planteo de los visitantes. Firmes y seguros en defensa, pero a la contra metiéndole el miedo en el cuerpo a los anfitriones cada vez que Suances atemorizaba con sus explosivos arranques buscando la portería local, en particular tras un remate cruzado que se marchó cerca del palo derecho.

Los macedanos insistieron por derecha o por izquierda, donde apareció Javi con un centro chut que acabó despejando con grandes reflejos el meta colegial. Antes de ser sustituido, Hugo tuvo en sus botas la ocasión para equilibrar el marcador, pero tu potente tiro lo despejó Dani Selas.

La Purísima dispuso en la recta final del partido de dos oportunidades para sentenciarlo. Nahuel, con un disparo que se fue apenas desviado y más tarde el delantero Rubo se plantó en la frontal del área con un tiro que, tras desviarse en un defensa, el balón se estrelló en la cruceta.

Ficha técnica Maceda: Ismael; Brais (Arón, minuto 74), Markel, López, Javi, Fontela (Hugo Alcalde, minuto 84), Fran, Mario Gómez, Brais Díaz, Pablo Hermida y Hugo (Chaqui, minuto 60). La Purísima: Dani Selas; Luis,David Valcárcel (Josiño, minuto 92), Rodrigo (Rubo, minuto 74), Said, Docasar (Nahuel, minuto 74), Nava, Ramón, Lois, Jorge y Suances. Árbitro: José Daniel Rodicio; asistido en las bandas por Juan Guerra y Lucas Alonso. Enseñó cartulinas amarillas a los jugadores Fran, del Maceda; mientras que a Lois, Jorge y Suances, en La Purísima. Gol: 0-1, minuto 3: Suances. Incidencias: 140 aficionados se dieron cita en el campo del Cardenal Quiroga.